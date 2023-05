Leonardo DiCaprio es severamente golpeado en la epopeya de 206 minutos de Martin Scorsese, y eso es a propósito

$ 200 millones es tan caro que ningún estudio se ha atrevido a acercarse, a pesar de que Leonardo DiCaprio y Robert De Niro tienen papeles principales. Así que Apple TV saltó a la brecha y financió el proyecto de ensueño de Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon. Ahora, la epopeya del crimen real acaba de celebrar su estreno en el Festival de Cine de Cannes.

Scorsese hizo una de sus películas más furiosas. Es el retrato punzante de la despiadada codicia estadounidense satisfecha a costa de decenas de vidas. De Niro, como el “genio”, le da la cara aritmética detrás de él. Por otro lado, DiCaprio pinta un cuadro de estupidez, fealdad y humanidad. Sin embargo, Lily Gladstone se roba el protagonismo de las coprotagonistas ganadoras del Oscar de Scorsese.

Esta es la verdadera historia detrás de Killers of the Flower Moon

Gladstone interpreta a Molly Kyle, la hija del pueblo Osage que vive en una reserva en Oklahoma. En la década de 1920, los miembros de la tribu se encontraban entre las personas más ricas del mundo debido a los descubrimientos de petróleo.. Compran limusinas y viven en mansiones con sirvientes blancos, como muestra Scorsese en el prólogo. Sin embargo, los Osage son derrotados: por el estado que inventa un sistema de fideicomiso para administrar su dinero, por fideicomisarios que roban su riqueza, por corporaciones que cobran precios más altos.

Habría suficiente material para la película si la codicia se detuviera en la discriminación y el robo.

Tráiler de Flower Moon Killers:

Moon Venus Killers – Tráiler (Español) HD

Uno por uno, los osages mueren en circunstancias misteriosas, incluidos los parientes más cercanos de Molly. DiCaprio interpreta a su esposo, Ernest, quien a través de su tío William Hill (Robert De Niro) está al tanto de todo esto desde el principio, sin spoilers. En el transcurso de 206 minutos, Scorsese, quien coescribió el guión con Eric Roth (The Insider), cuenta cómo se ejecutó el espantoso crimen.

DiCaprio interpreta una versión más oscura de su héroe Titanic, Jack Dawson

La película de Scorsese se desvía fundamentalmente del original, no en la realidad sino en la perspectiva. En el libro de no ficción de David Gran Crimen: los grandes asesinatos y el FBI (en Amazonas *) La identidad de los conspiradores no se reveló hasta hace poco. Scorsese adopta el enfoque opuesto. Ernest de DiCaprio llega a Oklahoma como un adivino, Jack Dawson, quien, en lugar de morir por el amor de su vida, la empuja primero al agua. Al igual que su héroe Titanic, no tiene nada en el bolsillo. Nada más que una aventura con el rico ranchero Hale, quien lo tienta a salir con una mujer Osage.

Durante gran parte de la película, DiCaprio imita a Ernest con la expresión facial de un hombre que no puede sumar 1 y 1 pero tiene que explicar fórmulas binomiales. Las comisuras de su boca estaban tiradas hacia abajo por la gravedad (o su mente), y el ceño fruncido clásico de DiCaprio se tensó como nunca antes. Es una actuación apropiadamente dura para una película que a veces parece estupefacta por la franqueza con la que se comete el crimen en el condado de Osage.

Lily Gladstone y Martin Scorsese

Pero la estupidez es relativa en un país donde se aplican dobles raseros en la vida de las personas. No es coincidencia que el texto sesga hacia la masacre de Tulsa en 1921, en la que turbas de paganos blancos arrasaron un barrio negro hasta los cimientos. El William Hale de De Niro, un humanoide de teflón, exteriormente se hace pasar por el amigo de Osage, y en las habitaciones traseras usurpa su legado. No necesita más cómplices cautelosos. La ley mira para otro lado de todos modos.

Lily Gladstone es el corazón y la estrella de Killers of the Flower Moon

Los crímenes y sus perpetradores constituyen un aspecto de los asesinos venusianos. Es la página donde se detallan minuciosamente los asesinatos y sus víctimas. El sitio se parece más a las epopeyas de gánsteres de Scorsese, más recientemente The Irishman. En el otro lado está Mollie de Lily Gladstone. Con una mirada serena y clara, ve a través de Ernest, un caballero de la fortuna, y sin embargo se enamora de él. Ella le dio un sombrero, una casa, un corazón.

El público conoce sus motivos antes de conocerlo por primera vez. Sin embargo, a través de la calidez inquebrantable de Gladstone, podemos ver qué tipo de persona es Ernest. podría. A través de los ojos de Molly, pasamos por alto su codicia, inconstancia y falta de principios. Vemos que ella cree en la existencia de este ser humano, incluso mientras yace en la cama con una “enfermedad misteriosa”. Este es el lado de Killers of the Flower Moon con el equivalente a una era de inocencia o silencio. Scorsese tiene uno Enojada saga de crímenes reales y triste historia de amor, Interpretado por un conjunto señorial lleno de contradicciones.

Se acercan los asesinos de Moonflower 19 de octubre en los cines alemanes.