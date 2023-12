2 alimentos que ayudan a tratar la ansiedad social

24vita espíritu

de: Judith Brown

Cualquiera que sufra ansiedad social debe prestar atención a su dieta. Porque algunos alimentos ayudan a aliviar el sufrimiento.

La fobia social es un trastorno de ansiedad también conocido como “timidez patológica”. Los afectados tienen un claro miedo a ser vistos por los demás como incómodos o extraños, especialmente en situaciones sociales y de actuación. La ansiedad social se manifiesta, por ejemplo, a través de sudoración, pánico, enrojecimiento facial, taquicardia y dificultad para respirar. Los pacientes con esta afección suelen ser tratados con medicamentos psicotrópicos o psicoterapia. La dieta puede respaldar estos tratamientos.

Nutrición psicológica: Hay dos tipos de alimentos que pueden ayudar a tratar la fobia social

La ansiedad social suele tratarse con medicación y psicoterapia. Una nutrición adecuada también puede ayudar. © Fotobohl/Imago

La ansiedad social puede afectar en gran medida la vida de los afectados, ya que tienden a retirarse de las actividades sociales.

La fobia social se caracteriza por el miedo a la evaluación crítica por parte de los demás, incluso cuando dicha evaluación no se realiza, e implica miedos irracionalmente exagerados.

Los afectados temen percibir malas acciones, comportamientos vergonzosos, atención negativa e insultos.

La enfermedad mental se manifiesta como incertidumbre en la vida diaria o en situaciones específicas en las que se deben brindar servicios.

Los síntomas físicos de la fobia social incluyen estrechar la mano, enrojecerse, sudar, evitar el contacto visual, taquicardia, dificultad para tragar, aumento de la micción y diarrea.

Las personas con ansiedad social pueden tratarse con psicoterapia, medicamentos o una combinación de ambos enfoques y quizás con una nutrición adecuada.

Las investigaciones han demostrado que los alimentos fermentados como el yogur o el chucrut pueden ayudar a reducir la ansiedad social porque tienen efectos positivos sobre las bacterias intestinales.

Se enfatiza la conexión entre el intestino y la psique, ya que las hormonas intestinales pueden influir en la ansiedad y ciertos alimentos pueden tener un impacto positivo en la salud mental.

Un estudio de 700 estudiantes universitarios demostró que los participantes que comían más alimentos fermentados tenían menos síntomas de fobia social, especialmente aquellos con predisposición genética.

Estos resultados dan esperanza a los afectados porque muestran que, además de los tratamientos tradicionales, la nutrición también puede tener un impacto positivo a la hora de afrontar la ansiedad social.

