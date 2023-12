“La biodiversidad allí está colapsando”.

El presidente del LBV, Norbert Schäfer, se queja de la falta de apoyo político a la conservación de las especies y de la naturaleza. Esto no hace justicia a una de las mayores crisis de nuestro tiempo.

Señor Schiffer¿Cómo fue el 2023 desde una perspectiva? conversación natural?

Norbert Schäfer: Soy presidente de la LBV desde hace diez años y el año 2023 para mí -aunque la LBV como asociación va muy bien- fue uno de los peores años en términos de protección de la naturaleza y de las especies. Baviera Miedos. Recibimos este gran impulso en 2019 con la encuesta Save the Bees. Logramos mucho allí, pero la máquina empezó a tartamudear. Mire la campaña electoral estatal: de hecho, la conservación de la naturaleza ya no juega ningún papel. Esto no hace justicia a una de las grandes crisis de nuestro tiempo: el colapso de la biodiversidad.

solo los tienes Elecciones estatales dirigido. Desde octubre hay un nuevo gobierno estatal. ¿Cómo calificas eso? Acuerdo de coalición? Los críticos hablan de un gran paso atrás para Preservar la naturaleza.

Schiffer: Hay algunos puntos que nos hacen felices. Por ejemplo, la Carta del Huerto, que se seguirá implementando. Sin embargo, también hay algunas cosas en el acuerdo de coalición en las que algo sólo debería lograrse de forma voluntaria; A menudo se copian viejos objetivos, como reducir el consumo de tierra. También hay que señalar que la cuestión no se trata sólo de lo que se dijo en el acuerdo de coalición, sino también de lo que no se mencionó. Por ejemplo, nos falta un compromiso claro para conectarnos con entornos vitales.

¿Qué dices sobre la declaración del gobierno? Markus Soder? No daba la impresión de que los temas medioambientales y naturales fueran tan importantes para él…

Schiffer: En su declaración gubernamental volvió a decir lo de siempre, por ejemplo que Baviera no es un país de depredadores. Tales declaraciones no nos sirven de nada. Lo vimos con la nutria, donde se introdujo una regulación completamente inadecuada que, por supuesto, fue anulada por los jueces. En general, lamentablemente hay que decir que la declaración del gobierno incluyó poco o nada sobre la conservación de la naturaleza, especialmente en un momento en el que la biodiversidad está colapsando. Hoy en día, las personas necesitan más la naturaleza como fuente de bienestar. Los científicos siguen diciéndonos que los encuentros con la naturaleza son beneficiosos para las personas de muchas maneras. Necesitamos esto en momentos en que pasamos de una crisis a otra.

Dadas estas numerosas crisis –como las guerras en Medio Oriente y Ucrania– ¿está la conservación de la naturaleza en peligro de quedar atrás?

Schiffer: De hecho, eso creo. La guerra es, por supuesto, dramática y comprensiblemente llamativa. Yo mismo llevo muchos años involucrado en la conservación de la naturaleza a nivel internacional y tengo mucha experiencia. Ucrania Trabajé y todavía recibo cartas de mis compañeros en el refugio antiaéreo. Es comprensible que esto requiera cierta atención pública. Pero lo que me molesta es que haya intentos de explotar estas crisis hasta cierto punto. Por ejemplo, en lo que respecta a la producción de alimentos. Se explicó que ahora tendríamos que producir más alimentos nosotros mismos y, por lo tanto, ya no tendríamos espacio para conservar la naturaleza. Por supuesto, esto no es cierto y considero inapropiado explotar una guerra como ésta.

Norbert Schäfer, presidente de la Asociación estatal para la protección de las aves (LBV), en rueda de prensa. Fotografía: Peter Knevel, DPA (foto de archivo)

¿Entonces las crisis se enfrentan entre sí?

Schiffer: Sí. Desafortunadamente, esto es inevitable. Algunos medios de comunicación también juegan un papel desagradable en esto. A menudo sentimos que sólo una crisis domina los acontecimientos actuales. Primero fue el coronavirus, luego la guerra en Ucrania y ahora el ataque de Hamás a Israel. Simplemente pasas de una crisis a la siguiente. Y aquellos que nunca han tenido nada que ver con la conservación de la naturaleza están aprovechando la situación para impulsarla aún más.

¿Cómo podemos hacer que la gente sea más consciente de la conservación de la naturaleza en estos tiempos de crisis?

Schiffer: No deberíamos tener que competir para ver quién tiene los informes más dramáticos. Nuestro enfoque es diferente: cuando se trata de proteger especies, siempre señalamos que es bueno para las personas y que la naturaleza nos hace felices. Un mirlo sentado en el techo y cantando en primavera es simplemente algo hermoso. Tenemos que entusiasmar a la gente con esto.

La ansiedad a menudo eclipsa el entusiasmo que se desea generar. ¿Que tiene el? Preservar la naturaleza en Baviera ¿Luchar por encima de todo en este momento?

Schiffer: Todavía tenemos una presión tremenda sobre nuestro espacio, y con esto me refiero al espacio requerido para áreas comerciales, áreas residenciales e infraestructura. Esa es una cosa. Otra cosa: las superficies que aún nos quedan están tan intensamente utilizadas que la naturaleza ya no tiene ninguna posibilidad de retroceder. Esto es especialmente cierto en el paisaje agrícola. La LBV no está en contra de la agricultura convencional, queremos que el 30 por ciento de la agricultura sea orgánica para 2030 y el resto puede seguir siendo convencional. Pero necesitamos retiros naturales en estas áreas, necesitamos bordes de campos y franjas ribereñas. Para nosotros, el intenso paisaje agrícola es simplemente la mayor carga para la naturaleza.

¿Qué tan optimista eres sobre el futuro? Al comienzo de nuestra conversación ya dije que muchos puntos importantes no estaban incluidos. Acuerdo de coalición ponerse de pie…

SchifferEl año que viene se cumplirá el quinto aniversario del referéndum “Salvemos a las abejas”. En estos cinco años hemos logrado mucho y, lamentablemente, ahora muchas cosas se han detenido. Si sigue así, veré negro. Pero sé que podemos tener éxito. Ejemplo: Aunque en los últimos 40 años hemos perdido aproximadamente el 99 por ciento de las perdices en Baviera, en un proyecto en la Alta Franconia pudimos cuadriplicar esa cantidad en tres años. No en áreas protegidas, sino en el paisaje agrícola tradicional. Entonces funciona. Sabemos lo que tenemos que hacer. Pero necesitamos apoyo político y social.

A la persona: Norbert Schäfer es biólogo y presidente de la Sociedad Estatal para la Conservación de las Aves y la Naturaleza (LBV) de Baviera, la sociedad de conservación de la naturaleza más antigua del Estado Libre.