6 remedios caseros para hidratar la nariz

Sentir sequedad en la nariz no sólo es incómodo sino que también provoca infecciones similares a las de la gripe. La mejor manera de prevenirlo: incluido el aerosol nasal.

Las bajas temperaturas y el aire caliente y seco no son buenos para nuestras mucosas. Esta combinación provoca sequedad en los ojos y la nariz, reduciendo la salud e incluso promoviendo enfermedades. Nuestras mucosas desempeñan un papel esencial en la lucha contra los virus. En las membranas mucosas de la nariz, los ojos y la boca se encuentran determinados anticuerpos (inmunoglobulina A (IgA)) que interceptan allí los patógenos e impiden que penetren en el cuerpo.

Como informa el periódico Deutsche Apotheker Zeitung (DAZ), la mucosa nasal debe cubrirse con una fina capa de líquido para mantener la barrera protectora contra posibles patógenos. Si la mucosa nasal está muy seca, es más fácil combatir los virus.

Hidratar la mucosa nasal: los mejores remedios caseros

Pero, ¿cómo puedes mantener tu nariz húmeda y saludable? La opción más sencilla son los aerosoles nasales humectantes, que simplemente se rocían en la nariz. DAZ recomiendaPara ser utilizado principalmente en habitaciones con aire acondicionado y calefacción y en viajes aéreos para protegerse de los patógenos en el aire. También se pueden probar ungüentos y aceites nasales. Asegúrese de que los productos no contengan conservantes. estos estan de pie Según el periódico Pharmaziutsch Zeitung (PZ). Ha sido objeto de críticas durante años, especialmente el cloruro de benzalconio. Este conservante puede provocar reacciones alérgicas y daños permanentes a las células de las membranas mucosas. Que pasa contigo ¿Qué puedes hacer si constantemente sientes frío en casa?blanco 24vita.de.

Los siguientes remedios caseros también han demostrado ser eficaces en el tratamiento de la sequedad de las mucosas nasales:

Hidratante (Contenido publicitario) Mantiene la humedad del aire incluso en habitaciones cálidas.

¿Bebes mucho?

La inhalación de vapor hidrata la mucosa de la nariz y la garganta.

Enjuagar la nariz con solución salina hidrata de manera óptima las membranas mucosas.

Salga al aire libre tanto como sea posible.

