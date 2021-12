2021 y sus innovaciones

Nuevo capitulo

DrEl “Metaverso” está de repente en boca de todos. El término apareció por primera vez hace casi treinta años en la novela distópica de ciencia ficción “Snow Crash” de Neal Stephenson, y hoy en día muchas empresas de tecnología están explicando el término como su estrategia futurista. El gigante de Internet Facebook claramente encuentra al metaverso tan importante que recientemente se rebautizó a sí mismo como “Meta” basándose en él. Director ejecutivo Mark Zuckerberg Lo describe como la “próxima generación de Internet” y el “sucesor de Internet móvil”. En un evento digital en octubre, explicó cómo lo ve. Debe ser un espacio virtual en el que los usuarios no solo vean Internet desde el exterior, sino que también se conviertan en parte de ella, por así decirlo. Por ejemplo, los videojuegos deberían sentirse como si todos estuvieran en el mismo lugar y no solo usando una computadora. Asimismo, en la vida práctica, las reuniones deben transmitir la sensación de que todos los participantes están en una sala y no solo en una red de zoom. Zuckerberg dice que el metaverso es el “próximo capítulo” de su empresa. El concepto también está siendo promovido por otras empresas destacadas, como el grupo de software Microsoft, el proveedor de semiconductores Nvidia o el fabricante de videojuegos Epic Games (“Fortnite”). (Tapa.)

Nuevas notas en la música

Es posible que los planes Metaverse de Mark Zuckerberg se hayan registrado favorablemente en la industria de la música. Después de todo, la industria ve, entre otras cosas Sitio de redes sociales de Facebook Todavía hay mucho potencial para el marketing fuera de los servicios de transmisión clásicos. Siempre ha habido muchos ejemplos de enfoques creativos en el espacio digital. En abril del año pasado, Travis Scott lanzó un concierto digital en Fortnite. Por otro lado, el rapero Lil Nas X apareció en el Metaverso de Roblox en el invierno. Su programa digital ha alcanzado los 33 millones de fanáticos. Según la plataforma de videojuegos, los artículos digitales para fanáticos también se habían vendido por casi ocho cifras a principios de julio de 2021. Lil Nas X está trabajando con Sony Music, que se asoció con Roblox en julio poco después de la división de música BMG de Bertelsmann. Warner Music es un líder de la industria y, en general, está muy abierto a este tipo de colaboraciones. Por ejemplo, Ed Sheeran presentó recientemente Pokémon Go a un pequeño grupo durante unos días. Warner incluso ha tenido una participación minoritaria en Roblox desde enero de este año. Sin embargo, una demanda respaldada por la división de publicaciones de Universal, entre otras cosas, subraya los problemas a los que se enfrentan las nuevas plataformas digitales cuando se trata de la correcta concesión de licencias de todos los derechos musicales. La disputa se resolvió en septiembre. Por cierto, el líder de la industria Universal Music “creó” recientemente una banda llamada Kingship, que consta de personajes de NFT y, por supuesto, también se supone que causará un gran revuelo en Metaversum. (bfch.)

Quanta en la segunda ronda

La tecnología cuántica entra en la segunda ronda. Utilizando láseres, semiconductores y tomografía por resonancia magnética, las tecnologías relacionadas con la física cuántica han determinado el progreso científico y técnico en economía durante medio siglo. En los últimos meses ha aparecido una nueva generación de aplicaciones. Ya no utiliza los efectos de la mecánica cuántica solo de forma pasiva, sino de forma activa. Alemania ya está a la vanguardia en áreas como los sensores cuánticos. En el verano, la primera computadora cuántica doméstica fue de casa fuera de Stuttgart. IBM poner en práctica. El grupo estadounidense de TI ahora lo sigue. Introdujo un nuevo tipo de procesador con más de cien bits cuánticos. Estos bits son partículas virtuales de la computación ultrarrápida y se denominan bits de transmisión. Se colocan en una disposición especial en bobinas metálicas y se unen formando círculos mediante microondas. Esto debería permitir una potencia informática sin precedentes. Porque la cantidad de bits clásicos en las computadoras tradicionales, que serían necesarios para representar el estado de este procesador, 127 kilobits, excede la cantidad total de átomos en todas las personas vivas hoy en día, explica IBM. (Mentira.)