Finn hizo estallar la S de Tesla por enojo por una factura de batería de € 20,000

Desde Gernot Kramber



Si la batería ya no funciona, se vuelve realmente cara. Finn Thomas Katainen prefirió volar su viejo Tesla en lugar de pagar 20.000 euros por las reparaciones.

Reemplazar las baterías en un Tesla S de Tuomas Katainen debería costar 20.000 euros. El finlandés estaba tan indignado por esto que recurrió al grupo “Pommijätkät”: explosivos. Juntos, entregaron unos 30 kilogramos de dinamita a un automóvil Tesla y lo volaron frente a la cámara. También a bordo: un personaje del fundador de Tesla, Elon Musk.

La hazaña es ridícula, pero no única, porque hace unos años un ruso frustrado, su SUV Mercedes fue levantada en el aire por un helicóptero y se estrelló contra el suelo.

Caro



Además del interesante video, la acción tiene un trasfondo serio. Los autos Tesla alcanzan gradualmente la edad en la que fallan partes del sistema de batería. Como regla general, el automóvil deja de funcionar en caso de fallas de funcionamiento. Los talleres de Tesla ofrecen una alternativa completa al sistema, a precios exorbitantes. Electrek informa que el propietario de un Tesla en EE. UU. Debe pagar 22.500 dólares para cambiar la batería en un centro de servicio de Tesla. En un taller independiente, la pieza defectuosa fue reemplazada por solo $ 5,000.

En el video, Thomas Katainen explica su problema con el auto usado desde 2013: “Cuando compré un Tesla, los primeros 1500 km fueron agradables, hasta entonces fue un auto excelente. Y cuando apareció el código de error, pedí una camioneta para llevar mi automóvil al taller, el automóvil estuvo en el taller del concesionario Tesla durante un mes y finalmente recibí una llamada diciendo que no hay nada que puedan hacer por mi automóvil más que reemplazar toda la celda de la batería, el costo agregará al menos 20,000 euros y tienes que obtener el permiso de Tesla para hacer eso, así que les dije que iba a volar todo el coche porque no estaba allí. Parece que no hay garantía ni nada por el estilo “.

De hecho, Tesla ofrece una garantía de batería completa, pero solo si la capacidad cae por debajo del 70 por ciento en hasta ocho años o 150,000 millas o 240,000 kilómetros. Después de eso, generalmente se vuelve costoso porque los talleres certificados solo cambian el sistema. Dada la antigüedad de los vehículos, esto significa una pérdida económica total. El mismo dilema se puede encontrar con un motor de combustión de tamaño completo: si el motor falla, generalmente ya no es factible instalar un nuevo ocho cilindros. Aquí puede cambiar a máquinas alternativas más baratas, lo que no es posible con baterías.