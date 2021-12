Cambios en 2022: innovaciones y prohibiciones en Lidl, Aldi y Rewe

Las compras pueden verse un poco diferentes en 2022, porque se están agregando nuevas reglas en el supermercado. Entre otras cosas, está prohibida la asistencia.

Dortmund – Año nuevo, nuevas reglas: en muchas regiones hay nuevos cambios pendientes en 2022, algunos de ellos relacionados con el nuevo gobierno federal o la rampante pandemia de Corona. Los consumidores también tienen que adaptarse en el supermercado, según informes RUHR24*.

Cambios en los supermercados en 2022: Aldi, Lidl y otros prohíben las bolsas de plástico

El primer cambio incide directamente en la ayuda que normalmente se puede encontrar a la salida del supermercado. A partir del 1 de enero, las bolsas de plástico para la compra ya no se podrán vender ni exhibir en los supermercados alemanes. Se denominan “bolsas de plástico ligeras”, cuyos espesores de pared oscilan entre los 15 y los 50 micrómetros. Los siguientes están excluidos de la regla:

Bolsas estacionarias reutilizables (por ejemplo, bolsas más frescas)

bolsas de papel

Bolsa de plástico fina cerca de frutas y verduras.

También está en otras regiones. El plástico de un solo uso ya está prohibido desde el verano de 2021*. Por eso, la desaparición de las bolsas de plástico no fue una sorpresa para muchos. de acuerdo a Chip Algunas sucursales de Aldi (Sur y Norte), Lidl y Rewe también han retirado la mayoría de las bolsas de plástico de su área de caja desde el principio.

Supermercado 2022: cambios en las fechas mínimas de medio tiempo

El próximo cambio podría beneficiar a los consumidores, o más bien a la billetera. Porque en 2022, muchas ofertas y descuentos pueden acumularse poco antes del cierre de la tienda. La razón: sería más fácil para los supermercados vender comestibles con una próxima fecha de vencimiento o productos perecederos a un precio más bajo.

Anteriormente, los artículos tenían que ser premiados al precio antiguo y al nuevo. A menudo, esto era demasiado estresante para los minoristas, y la comida que en realidad aún estaba buena se tiraba a la basura.

A partir de mayo de 2022, se aplica lo siguiente: Para los alimentos con una fecha mejor antes, es suficiente, por ejemplo, adjuntar un aviso de “30 por ciento más barato”. Debería facilitar la venta. Al mismo tiempo, en la Unión Europea, Lo mejor antes de la historia y su etiqueta.* discusión.

Nuevas reglas de depósito 2022: esto es a lo que los clientes de supermercados deben prestar atención

Es probable que uno de los mayores cambios en el supermercado sea la expansión del sistema de depósito. porque El 1 de enero de 2022 también se aplica un depósito a otras bebidas en el supermercado.* como antes. En este caso, las botellas de plástico unidireccionales generalmente están sujetas a depósito. Las latas de bebidas también están sujetas a un depósito, al igual que los vinos y licores.

Inicialmente existe una regulación especial para el envasado de bebidas lácteas. Aquí, la obligación de depósito no se extiende hasta el 1 de enero de 2024, y esto está regulado en la Sección 31 de la Ley de Envases.

Corona en el supermercado: lo que puede cambiar en 2022

el Pandemia de corona* Puede que aún exista un problema al comprar. La regla 2G se aplica actualmente en tiendas minoristas y tiendas para las necesidades diarias, por lo que los supermercados también han estado exentos de ella hasta ahora. Sin embargo, no está claro si esto cambiará o si pueden seguir más restricciones.

Comercio cierre en voz alta Chip Sin embargo, es muy poco probable. Se espera que los suministros de alimentos en Alemania sigan siendo seguros en 2022. Sin embargo, no está claro si hay problemas de entrega en algunas regiones. Entonces hubo alrededor de 2021 en En Navidad a veces hay falta de juego.*.

La mayoría de las empresas esperan que la situación en la industria de la logística se alivie en el segundo trimestre de 2022. Los comerciantes todavía se quejan de la falta de productos en sus almacenes y no está claro si llegarán los suministros. Sin embargo, el cuello de botella afecta a los supermercados principalmente en el sector no alimentario y no a los alimentos en sí. * RUHR24 es parte de Editing Network IPPEN.MEDIA.

