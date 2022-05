21 días de aislamiento: Bélgica envía a personas infectadas con viruela del mono a cuarentena

Bélgica Decidió aislar a las personas con viruela del simio hasta por 21 días, según informes de los medios. Ya se ha confirmado el cuarto caso en el país, reportes entre otros”.Horarios de Bruselas“. Sin embargo, esto no se aplica a los contactos. Las autoridades belgas sospechan que más personas pueden haberse infectado en el festival fetichista, al que asistieron unos 80 mil visitantes.

También en Holanda Las autoridades de salud están pidiendo a todos los que están enfermos o que han estado en contacto con pacientes que se aíslen, según los informes. periódico “M” Señala el contacto de las autoridades sanitarias holandesas. Sin embargo, el aislamiento puede aumentarse mediante pruebas. Allí también se ha confirmado el primer caso, pero se esperan más casos. Además, la enfermedad viral ahora es alta Reportable.

Austria También se registró el primer caso sospechoso. El domingo, la emisora ​​pública ORF informó, citando a un portavoz de la junta de salud de la ciudad responsable, que un hombre de 35 años que fue llevado a una clínica en Viena durante la noche tenía síntomas típicos.

También en Suiza Me gusta Israel Hay dudas iniciales.

Numerosos casos principalmente en Gran Bretaña

en Alemania El primer caso de viruela del simio en Alemania fue confirmado en Munich el viernes. El Ministerio de Salud de Baviera anunció la infección de un joven brasileño de 26 años que había viajado desde Portugal a Múnich vía España. Estuvo en la capital bávara durante aproximadamente una semana, antes de eso estuvo en Dusseldorf y Frankfurt/Main.

El sábado, Berlín reportó dos casos de viruela del simio por primera vez. El Departamento de Salud del Senado anunció el sábado en Berlín que se puede suponer que se pueden registrar más infecciones en los próximos días.

La incidencia de la viruela símica también está aumentando Gran Bretaña constantemente para. “Estamos encontrando más casos cada día”, dijo el domingo a la BBC Susan Hopkins, asesora médica en jefe del Servicio de Salud de EE. UU. Según ella, la rara enfermedad viral ahora es común en Gran Bretaña sin estar asociada con África occidental o central, de donde es originaria.

Gran Bretaña reportó 20 casos el viernes y Hopkins ahora ha anunciado un nuevo presupuesto para el lunes con las cifras del fin de semana. En la mayoría de los adultos afectados, los síntomas son “relativamente leves”. Al principio, no quiso confirmar los informes de que la persona lesionada debería ser tratada en la unidad de cuidados intensivos.

también de Portugal, España, Italia, Canadá y el Estados Unidos de América Previamente se han reportado lesiones. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo que el brote no es motivo de preocupación: “Estamos trabajando duro para ver qué podemos hacer”.

Lo que es inusual acerca de este brote

Hasta ahora, el virus ha aparecido principalmente en África, lo que hace que el brote actual sea inusual. Los síntomas incluyen fiebredolor de cabeza, dolores musculares y una erupción que a menudo comienza en la cara y luego se propaga a otras partes del cuerpo La enfermedad suele ser leve y la mayoría de las personas se recuperan en unas pocas semanas.

de acuerdo a Organización Mundial de la Salud (OMS) Hasta el sábado, había 92 casos confirmados de viruela del simio y 28 casos sospechosos de un total de 12 países donde la enfermedad no suele propagarse. La Organización Mundial de la Salud está desarrollando actualmente directrices para contener la propagación. Existe la preocupación de que el número de casos pueda seguir aumentando en los meses de verano, dijo el principal asesor de la OMS sobre riesgos de infección, David Heymann, en una entrevista con la agencia de noticias Reuters. Sin embargo, el brote de viruela símica no es comparable con los comienzos de la pandemia de coronavirus porque la enfermedad no se transmite fácilmente. La Organización Mundial de la Salud asume que el brote fue causado por contacto sexual.

De acuerdo con el estado actual de la investigación, se requiere contacto físico cercano para la transmisión. Hopkins confirmó información de la Organización Mundial de la Salud de que hasta el momento han sido hombres homosexuales o bisexuales los que se han contagiado. en España Por ejemplo, la sauna de Madrid se cerró como un lugar potencial de infección. Instó a la precaución.

No existe un tratamiento específico para la viruela del simio. Sin embargo, la vacunación normal contra la viruela es preventiva en un 85 por ciento. Según el ministro de Educación, Nazim Al-Zahawi, el gobierno británico ya comenzó a comprar acciones de la vacuna contra la viruela. “Nos estamos tomando esto muy en serio”, le dijo a la BBC.

