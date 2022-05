Primer juicio por atrocidades: cadena perpetua para soldados rusos

Estado: 23/05/2022 13:24

Un soldado ruso ha sido condenado a cadena perpetua en el primer juicio por crímenes de guerra en Ucrania. Había confesado haberle disparado a un civil desarmado. Su abogado tiene la intención de apelar.

Un soldado ruso ha sido condenado a cadena perpetua en el primer juicio por crímenes de guerra en Ucrania. El tribunal de Kiev determinó que se estableció que el petrolero de 21 años mató a tiros a un civil de 62 años en la región de Sumy. Este fue el primer juicio de las atrocidades rusas en Ucrania.

Según el tribunal, el crimen tuvo lugar el 28 de febrero en el pueblo de Chubakivka, a unos 60 kilómetros al suroeste de la ciudad de Sumy. Según los investigadores ucranianos, el convoy del soldado ruso fue atacado y repelido previamente.

El siberiano de 21 años confesó el crimen. Un superior le ordenó disparar al ucraniano porque estaba hablando por su teléfono móvil. El presidente dijo que podría transferir las posiciones de los soldados rusos a las fuerzas ucranianas. El soldado explicó que le disparó en la cabeza.

Un soldado pidió perdón a una viuda

En la corte pidió perdón a la viuda de la víctima. En su discurso de clausura, dijo: “Lo siento mucho, lo siento mucho. No me he negado y estoy dispuesto a aceptar cualquier medida que se imponga”.

El veredicto aún no es definitivo: el abogado del acusado dice que quiere apelar. Pidió la absolución del soldado porque el soldado había cumplido una orden y dijo que no estaba preparado para el “enfrentamiento militar violento” y las bajas masivas sufridas por el ejército ruso.

El condenado puede ser canjeado

Poco antes de que se anunciara el veredicto, el Kremlin dijo que Moscú estaba buscando formas de ayudar a los acusados. “Por supuesto que estamos preocupados por el destino de nuestros compatriotas”, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, citado por la agencia de noticias Interfax.

Es probable que el hombre sea intercambiado por prisioneros ucranianos en Rusia. Al igual que Ucrania, Rusia ha capturado a muchos soldados.