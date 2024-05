24 síntomas en niños y adultos

periódico Fulda tutor

El cáncer puede presentarse con una variedad de síntomas que a menudo se malinterpretan. ¿Sabes qué señales debes tomar en serio?

FRANCFORT – Cuando los virus entran en el cuerpo, normalmente reaccionan inmediatamente. Síntomas como secreción nasal, dolor de garganta y debilidad general son signos de que el cuerpo está luchando contra los invasores. En personas sanas, los anticuerpos movilizados por el sistema inmunológico pueden combatir con éxito las enfermedades más comunes.

Reconocer los síntomas del cáncer: 24 signos en niños y adultos

Sin embargo, las defensas de nuestro organismo no siempre son las adecuadas. Cuando las células se deterioran y mutan, puede producirse un crecimiento de tejido maligno. Si estos tumores son malignos, el tratamiento debe realizarse rápidamente. Dependiendo de dónde se encuentran en el cuerpo, se llaman de manera diferente. tipos de cancercómo Cáncer de pulmón, cáncer de páncreas, cáncer de próstata o cáncer de mama. Lo siguiente se aplica a todos los tipos de cáncer: cuanto antes se detecte, mayores serán las posibilidades de curación. Una vez que los tumores se diseminan y se extienden por todo el cuerpo, el tratamiento se vuelve más complejo. El escribe fr.de.

El problema de muchos tipos de cáncer es que pasan desapercibidos durante mucho tiempo. Aparecen ya sea a través de síntomas inespecíficos que también pueden atribuirse a otras enfermedades. O no causa ningún síntoma durante mucho tiempo. Por lo tanto, los exámenes periódicos realizados por el médico para la detección precoz del cáncer son de gran importancia.

Los síntomas del cáncer a menudo solo aparecen cuando un tumor crece, presiona nervios u órganos o forma metástasis en otras áreas del cuerpo. Por lo tanto, es más probable que los tumores agresivos y de rápido crecimiento causen síntomas en un corto período de tiempo. Estos signos de cáncer suelen ser algo inespecíficos y hacen sospechar que la causa es otra enfermedad. Por ejemplo, la fiebre se interpreta como un signo de infección viral.

Síntomas que pueden indicar cáncer en adultos.

seguro de salud DE ACUERDO Tenga en cuenta que los siguientes síntomas en adultos deben ser examinados por un médico si vuelven a aparecer y no desaparecen o incluso empeoran:

Fiebre

Sudores nocturnos

Palidez extrema

Fatiga y cansancio

Problemas digestivos como estreñimiento y diarrea. O un cambio en las heces

Dolor al orinar

Sangre en las heces, flema u orina.

Sangrado vaginal fuera de los períodos menstruales

Pérdida de apetito, dolor abdominal, náuseas, vómitos.

Pérdida de peso infundada

Trastornos de la deglución

dolor de cabeza

La aparición de bultos visibles en el seno u otras partes del cuerpo.

Tos persistente y ronquera.

Cambios en la boca como úlceras.

Cambios en la piel, como la aparición de bultos sangrantes o lunares nuevos o cambiantes.

Dolor que aparece recientemente sin motivo aparente.

Coloración amarillenta de los ojos o la piel.

Anomalías neurológicas como trastornos del habla, problemas de coordinación o problemas de visión.

Cáncer en niños: ¿Cuáles son los posibles primeros síntomas?

Muchos tumores infantiles se desarrollan rápidamente, como este Un estudio realizado por la clínica de Munich a la derecha del Isar. Es importante que los médicos conozcan las señales de advertencia del cáncer infantil, ya que se necesitan tratamientos más intensivos a medida que avanza la enfermedad, lo que puede provocar mayores efectos secundarios y consecuencias a largo plazo. “Las señales de alerta más comunes son dolor de huesos, palidez, fiebre, dolor de cabeza y vómitos, además de hinchazón de tejidos blandos o ganglios linfáticos”, afirman los autores del estudio en la revista especializada. Pediatría mensual. “El truco consiste en encontrar diagnósticos diferenciales raros y graves entre los síntomas comunes y aparentemente banales”, añaden.

Autores del estudio y del portal. Información sobre el cáncer infantil. Resumiendo los posibles signos de cáncer en niños que deben ser controlados por un médico:

Dolor de huesos

Hinchazón y dolor locales (como inflamación de los ganglios linfáticos en los linfomas y dolores de cabeza en los tumores cerebrales)

Fiebre

palidez

Vómitos

Cansancio y no ganas de jugar.

Falta de concentración

Retraso en el crecimiento y el desarrollo

Pérdida de peso

Problemas de la vista

Deterioro de la conciencia, parálisis y convulsiones.

