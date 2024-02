Cinco alimentos que limpian las arterias

24vita proteccion

de: Judith Brown

Una dieta rica en cereales integrales puede reducir el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular. Debe combinarse con determinados alimentos.

En Alemania, más de 200.000 personas sufren cada año un derrame cerebral. Aunque la gran mayoría de los afectados tienen una media de más de 60 años: según información de Centro de investigación de accidentes cerebrovasculares de Berlín Uno de cada siete pacientes con ictus tiene menos de 50 años. Por ejemplo, la hija de 24 años del rapero estadounidense Snoop Dogg, que padece la enfermedad autoinmune LES, sufrió recientemente un derrame cerebral. Sin embargo, si no existe ninguna enfermedad previa, los riesgos se pueden reducir siguiendo una dieta sana y equilibrada. Por ejemplo, ciertos alimentos limpian naturalmente las arterias asegurando así una mejor circulación sanguínea.

Prevención del ictus a través de la dieta: cinco alimentos que tienen un efecto positivo en el riesgo de padecer enfermedades

Un dolor de cabeza muy intenso es un síntoma típico de un derrame cerebral. © Jochen Tuck/Imago

Se ha demostrado que algunas dietas reducen los síntomas de algunas enfermedades o incluso previenen enfermedades como los accidentes cerebrovasculares.

Uno en la revista especializada. Revista Europea del Corazón publicado Estancia Los hábitos alimentarios parecen influir en el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular.

Durante varias décadas, los científicos observaron el comportamiento de unos 420.000 participantes de nueve países europeos.

Los investigadores han distinguido entre accidentes cerebrovasculares isquémicos y accidentes cerebrovasculares hemorrágicos, y se producen ataques isquémicos conocidos como infartos cerebrales.

Los accidentes cerebrovasculares isquémicos ocurren en cuatro de cada cinco casos y son el resultado del estrechamiento o bloqueo de los vasos sanguíneos que irrigan el cerebro.

Los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos representan el 20% de todos los casos y ocurren cuando un vaso sanguíneo estalla, provocando una hemorragia cerebral.

El estudio demostró que las carnes rojas y procesadas afectan negativamente el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular.

Por otro lado, el consumo de huevos aumenta el riesgo de sufrir accidentes cerebrovasculares hemorrágicos.

Una dieta saludable, especialmente alimentos ricos en cereales integrales, puede contrarrestar los efectos negativos de la carne roja y reducir el riesgo de sufrir un derrame cerebral. Cinco alimentos que tienen un efecto positivo sobre el riesgo de sufrir un ictus: Productos integrales , verduras , fruta , Nueces y semillas Al lado de Quesos y productos lácteos .

, , , Al lado de . Según los investigadores, los efectos positivos sobre el riesgo de accidente cerebrovascular se deben al efecto de los alimentos sobre los niveles de grasa en sangre y la presión arterial, mientras que los factores nutricionales no parecen tener un efecto protector sobre el riesgo de hemorragia cerebral, y el consumo de huevos aumenta la riesgo de hemorragia cerebral. El riesgo de apoplejía.

