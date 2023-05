25 ideas sobre quién puede representar a Alemania en ESC 2024

BuzzFeed entretenimiento

de: nadia rudige

está dividido

ESC candidatos de Alemania que quieren gente. © Amazon Prime Video / González Foto / Imago

No podría empeorar, por lo que también podríamos volvernos locos con Schlager. O mejor aún: una parodia de Schlager.

¿No sabes lo que estaba pasando en ESC 2023? Luego les doy estos tweets que resumimos todo muy bien. Después de todo, sucedieron muchas cosas… desde triturar mantequilla hasta actuaciones asfixiantes y la decepcionante concesión de puntos a Alemania. El último lugar no fue realmente sorprendente, ya que no hemos obtenido nada en ESC en años, excepto por algunos puntos de lástima (gracias, Islandia). Aún así, duele un poco cada vez.

Pero, ¿cómo vamos a tener una oportunidad en los primeros lugares ahora? O: ¿Qué desempeño deberíamos respaldar al menos para poder quejarnos con razón de 0 puntos? Bueno, pensamos que era una muy buena pregunta, así que la pusimos en nuestra comunidad de Facebook…

Con toda honestidad, no nos sorprende que muchos (bueno, la mayoría de ellos) tengan una respuesta directa a esta pregunta. Tal vez deberíamos tomarnos un descanso primero y no enviar a nadie más. Pero vamos, salimos del hoyo al #1 hace poco más de 10 años. Soy optimista y digo: aún queda más por venir. Si enviamos a la persona adecuada. Y para eso, la sociedad nos ha dado -todo muy inconsistentemente, por supuesto- algunas sugerencias sólidas.

1. “El capitán Callboy Electric habría ganado el año pasado”.

– Él camina

Lo firmaré de inmediato y me llamó la atención hace un año que NDR pensó “Bombéalo” ✨ No apto para la radio ✨… ¡No eres apto para la radio! Mi teoría: todavía estamos siendo castigados por Europa por no enviar este golpe a Eurovisión. Correcto sobre eso.

2. “El bebé de la presa”.

– María K.

Al menos serían lo suficientemente tontos para el ESC y como alemanes nos divertiríamos, sin importar los puntos. Voto por ella.

También te puede interesar

3. Jenny y Mel: “Estos dos van a ganar”.

– Lisa W.

último. ¡Si no con “Shoo Shoo Shoo”, entonces con “Texas Girl” a más tardar!

4. “Goku y Klass”.

María Luisa F.

El segundo mejor dúo de la televisión alemana. Vocalmente, Klaas también elimina la voz de Joko y si las cosas no van bien, simplemente pueden tocar “Endure: Don’t Laugh” en el escenario. Definitivamente da puntos extra por el arte de la actuación.

5. “¿Qué pasa con Rammstein?”

-Corina S.

que lindo seria??? Si Rammstein obtiene cero puntos, es posible que finalmente nos ofendamos con razón y hablemos de deportación.

6. “Mario Rompecabezas, por favor”.

– Julián T.

¿Para que alguien pueda molestar en nombre de Alemania? Mantiene los nervios de los espectadores y puede ser bastante entretenido. Por qué no.

7. “Alejandro Marcos”.

– Lana H.

¿Está Europa realmente preparada para un arte tan elevado como “Papaya”? No sé.

8. “Michael Patrick Kelly”.

– Benji S.

O incluso mejor: ¡reuniremos a toda la familia Kelly! Después de todo, nos trae un toque internacional.

9. “¡Helge Schneider! ¡Europa se lo merece!”

– ¿Dónde está Bala?

Pagaría un buen dinero por escuchar “pan de queso” en ESC para Alemania. Pero entonces, por favor, supéralo: con rebanadas de queso danzantes arrojándose a la gente en palitos de pan y saliendo salvaje. 12 puntos

10. “Apache, definitivamente llega más lejos que nadie”.

-Karina C.

…que ciertamente no es de los más altos estándares en ESC en este momento. Puedes arrastrarte sobre esta diapositiva.

11. “Oto”.

– Gudrun K.

¡Lo encuentro bien! Todo el mundo ama a Otto y los artistas mayores son bien recibidos en ESC.

12. “Máximo rap”.

– Igual que pag

el. El. Uno. excelente. una idea. No es broma, no podríamos destacar más musicalmente. Y Max se destacaba de los espectáculos de baile inspirados en TikTok de colores brillantes de todos modos.

13. “Stefan rapeando con la alambrada. Definitivamente obtendremos más puntos que en años anteriores”.

– Esteban S.

Hablando de manera realista, solo Stefan Rapp puede salvarnos de verdad. Ya lo ha hecho (muchas veces), pero vamos… le debe doler la espalda siempre que use hits ESC.

14. “Claramente, Nicole con un poco de paz”.

-Jens H

Buena sugerencia. Si Suecia puede enviar un ganador anterior (con más o menos la misma canción), nosotros también podemos.

15. “Ángela Merkel”.

– Tomas J.

Si bien. ella tiene tiempo

16. Heidi Klum.

– Sebastián M.

Heidi… Desafortunadamente no tenemos ningún punto para ti hoy.

17. “Hotel Tokio”.

-Benny aquí y allá

Si podemos enamorarnos de él a la edad de doce años, Europa también puede enamorarse de él. Y si nada más ayuda, Heidi Klum todavía puede aparecer al azar como Dita Von Teese en 2009.

18. “Las jotas de corazones de Wildecker”.

– Jürgen SC

Propuesta apasionante. Alemania seguramente volverá al corazón de Europa.

19. “Deja a Dieter en paz, no puede empeorar de todos modos. ^^”

-Piper js

Probablemente primero le explique al jurado cómo hacer su trabajo… y luego seguramente se irán a casa sin puntos. Pero esta vez ninguno de nosotros se va a volver loco por eso.

20. “Helen Fisher”.

– Renée B.

Claro, si es un éxito, entonces Helen. Si Europa no se enamora del choque, tendremos que enviar a Florian Silberisen como refuerzo si es necesario.

21. “Deja que AI escriba una canción y nadie lo tolerará”.

– Jonás L.

ChatGPT, escríbenos golpe ESC!

22. “Estamos esperando lo que sugiere el informe de no entrega y luego ciertamente no tomaremos uno de ellos”.

-Thorsten B.

Creo que es algo bueno, y simplemente porque todos están más calificados para tomar una decisión, nosotros mismos en el equipo editorial de BuzzFeed Alemania hemos recopilado algunas sugerencias útiles:

23. Patinetes

“La banda está llena nuevamente después de que estuvieron a punto de separarse debido a la falta de personal y crearon una gran atmósfera, un gran espectáculo en el escenario y crearon melodías pegadizas”.

24. Menderes <3

“Definitivamente tendrá resistencia”. “En el intento 28 en el puesto 15”.

25. Y finalmente: “Albrecht Schuch como ‘Ganador ESC’, gana todo de todos modos”.

¿Hemos pasado por alto a un candidato prometedor? Escríbenos en los comentarios. Y si necesita algo de alegría después de la bancarrota del sábado, aquí están los mejores memes de ESC 2023.