Harry Styles antes del doble show en Munich: la información más importante

Harry Styles en el escenario. © IMAGO / Matt Krosek

El 17 y 18 de mayo, Harry Styles actuará en el Estadio Olímpico. La información más importante sobre sus conciertos en Munich se puede encontrar en este artículo.

Munich – Harry Styles comenzó su carrera en la popular banda de chicos One Direction. Ha sido un artista en solitario desde 2017 con gran éxito. Él mismo puede llamar a varios premios Grammy y otros premios. Entre otras cosas, fue el primer hombre en aparecer en la portada de una revista de moda. regimiento filmado. Actualmente se presenta por todo el mundo con su “Love On Tour” y los días 17 y 18 de mayo también en el Estadio Olímpico de Munich. Además de los datos básicos más importantes, encontrarás más información sobre cómo llegar, aparcamiento, entradas disponibles, entrada y proceso de apertura.

Harry Styles con su ‘Love on Tour’ en Múnich: aspectos más destacados

Atuendos extravagantes y diversión con el público en “Love on Tour” de Harry Styles y sus fans. Se pueden encontrar muchos videos en las plataformas de redes sociales populares que muestran a Styles hablando con el público sobre relaciones y rupturas, o contándoles chistes.

¿Cuándo tendrá lugar el concierto de Harry Styles en Múnich? 17 y 18 de mayo de 2023

17 y 18 de mayo de 2023 ¿Dónde se llevará a cabo el concierto de Harry Styles en Munich? en la ciudad olímpica

en la ciudad olímpica ¿Cuánto cuesta una entrada de Harry Styles Múnich? Según el proveedor y la categoría, las entradas cuestan entre 120 y 230 euros

Según el proveedor y la categoría, las entradas cuestan entre 120 y 230 euros Área de ceremonia de entrada: A las 16.30

A las 16.30 Comienzo del concierto: 19:30

19:30 Fin del concierto: Tal vez a las 11 de la noche

Su último álbum, Harry’s House, es, por supuesto, el tema central de su gira actual. Salió en 2022 y Styles escribió cada canción. Su tercer álbum de estudio incluye canciones como “As It Was”, “Late Night Talking” y “Music for a Sushi Restaurant”. Según lo declarado por el mismo Styles, el nombre de su álbum está basado en “Hosono’s House” de Haroumi Hosono. Escuchó el álbum mientras estaba en Japón y le encantó, que es lo que inspiró su nombre.

Harry Styles en ‘Love on Tour’ en Munich: ¿Aún quedan entradas?

Aún quedan entradas disponibles para el “Love on Tour” de Harry Styles para el 17 y 18 de mayo. Sin embargo, los precios varían mucho según el proveedor y la categoría. Los asientos en el anfiteatro son mucho más baratos que el espacio de pie frente al escenario. Los boletos también los venden individuos a través de eBay, pero los precios de los espectáculos en la plataforma fluctúan enormemente.

Todavía disponible (a partir del 15 de mayo): Asientos de tribuna de 68€ a 190€. Algunos lugares cuestan 390 euros. Los lugares de pie frente al escenario todavía están disponibles por 135 €.

Asientos de tribuna de 68€ a 190€. Algunos lugares cuestan 390 euros. Los lugares de pie frente al escenario todavía están disponibles por 135 €. Ya no disponible (desde el 15 de mayo): Según el proveedor oficial, no hay más plazas de aparcamiento en el interior. Los boletos individuales todavía se pueden comprar a través de un proveedor de reventa.

Harry Styles en Munich: llegada de S-Bahn y U-Bahn

Los conciertos de “Love on Tour” de Harry Styles se llevan a cabo en Munich en el Estadio Olímpico. Se tarda unos 30 minutos en metro desde la estación principal de Múnich hasta el lugar del concierto. Para ello, toma el U2 en dirección a Feldmoching hasta la estación Scheidplatz y cambia al U3 en dirección a Moosach hasta la estación Olympiazentrum. Desde allí hay otros diez minutos a pie hasta el Estadio Olímpico. Vale la pena echar un segundo vistazo a tu entrada para el concierto. Esto permite al propietario utilizar el transporte público de forma gratuita si tiene el logotipo de MVV.

Si desea viajar en S-Bahn, use el S1 en dirección a Ostbahnhof y cambie en la estación de Moosach a U3 o U8 a Olympiazentrum. Las líneas de autobús 144, 173 y 177 también paran cerca del Parque Olímpico, pero la forma más rápida de llegar al sitio es en metro.

Harry Styles en Munich: Llegar en coche y aparcar

En buenas condiciones de tráfico, hay solo 13 minutos desde la Estación Central de Múnich hasta el Estadio Olímpico. Hay muchas opciones de estacionamiento alrededor del lugar. En el propio Parque Olímpico hay dos plazas de aparcamiento de pago, aparcamiento de plataforma y aparcamiento de arpa.

Estadio Olímpico Park Harp: El aparcamiento en el Parque Harp cuesta 8,00 € al día.

Plataforma de estacionamiento del Olympiastadion: Los primeros 30 minutos en la plataforma de estacionamiento del Olympiastadion son gratuitos. Dos horas ya cuestan 5,00 €. Tarifa diaria 15.00.

Aparcamiento de varias plantas Olympiazentrum: 2 horas cuesta 4,00 €. Cada hora adicional cuesta 1,00 €. El límite diario es de 20,00 €.

Aparcamiento en el Olympic Ice Sports Center: Los primeros 30 minutos son gratuitos. Dos horas cuestan 4,00 € y cada hora adicional 1,00 €. La tarifa diaria es de 12,00 euros.

También hay otras opciones de estacionamiento alrededor del Parque Olímpico, pero están unidas por una caminata más larga, como el estacionamiento de varios pisos en Westfriedhof. Se recomienda llegar temprano y permitir tiempo adicional de estacionamiento.

Harry Styles en Munich: Entradas, Admisiones y Duración

El Estadio Olímpico en el Parque Olímpico tiene cuatro entradas: la entrada norte, noroeste y suroeste. Las entradas están en los lados norte y sur del estadio. Para aquellos con boleto nacional, las entradas norte y sur son las mejores opciones para obtener su asiento lo más rápido posible.

La entrada a “Love in Tour” de Harry Styles comienza a las 4:30 p. m. Se espera que la fiesta comience a las 7:30 pm. El organizador no indicó de antemano a qué hora terminaría. La actuación de Harry Styles dura alrededor de 90 minutos y se dice que el acto de apertura dura alrededor de una hora. Se supone que el concierto durará unas dos horas y media y se espera que finalice alrededor de las 23:00 horas.

Harry Styles en Munich: Va a estar lluvioso, nublado y frío

Los asistentes al concierto “Love on Tour” de Harry Styles en Munich no tienen que preocuparse por el clima. La pista está cubierta y ruidosa para Munich. Servicio meteorológico alemán No hay advertencia de tiempo severo. Debe llover un poco en la noche del 17 de mayo. En cambio, estará nublado recién el 18 de mayo.

“Incluso si hay un espectáculo candente para la multitud en el escenario, esperamos un clima muy frío, y debe estar preparado para ello”, recomienda Michael Strange, director de operaciones de Johanniter. Alrededor de 100 médicos y paramédicos voluntarios estarán en el lugar durante el concierto. Siete estaciones médicas estarán disponibles en el Estadio Olímpico. El Johanniter espera más de 60.000 personas diariamente para los dos conciertos de Harry Styles en Munich.

Ed Sheeran no tocaba en el Estadio Olímpico hasta septiembre de 2022 cuando empezó a llover. A pesar de las inclemencias del tiempo, la superestrella interpretó sus canciones y terminó el concierto de dos horas frente a 75.000 fanáticos como estaba previsto.

Harry Styles en Munich: Wet Leg como acto secundario

Harry Styles no actuará en solitario en el Estadio Olímpico el 17 y 18 de mayo. Tiene una pierna mojada como apoyo. La banda británica está formada por los cantantes Ryan Tisdale y Hester Chambers. Ambos músicos son de la Isla de Wight. Sus canciones pueden estar dedicadas a los géneros del indie rock y el post-punk. El dúo y Harry Styles colaboraron antes de Love on Tour. En 2022, Styles apareció en BBC Radio 1 Live Lounge haciendo una versión de su canción Wet Dreams.

Harry Styles en Munich: Salida en tren y coche

El mismo plan se aplica a la salida que a la llegada, viceversa. Se espera que la fiesta dure hasta las 11 de la noche. U-Bahn y S-Bahn siguen funcionando según lo previsto en este momento. Sin embargo, después del concierto, muchos visitantes se dirigen al estacionamiento, lo que puede retrasar la salida debido a la gran cantidad de personas.

Para los fanáticos que viajan desde fuera de la ciudad, el momento puede ser aún más difícil. Después de las 23:00, solo unos pocos trenes regionales e ICE salen de la estación central de Múnich. La alternativa es Flixbus. La mayoría de los Flixbuss salen de la ZOB, que también se encuentra en la estación principal de trenes. Sin embargo, los vuelos y los asientos son limitados y no pueden albergar la misma capacidad que un vagón de tren. Salen cada hora y en horarios en los que no hay tren disponible.