Princesa Kate: Primera cita oficial después de la cirugía – Se suponía que participaría en el desfile de cumpleaños del rey Carlos, pero el palacio se echó atrás

Fue un rayo de esperanza para los fanáticos de Kate: el martes (7 de marzo), se anunció en el sitio web oficial del Ministerio de Defensa la participación de la princesa Kate en Trooping the Colour el 8 de junio. Pero desde entonces la entrada ha sido retirada y el palacio no ha confirmado la asistencia de Kate al desfile de cumpleaños del rey Carlos.

Entonces, ¿la princesa Kate no regresará al Teatro Real en el corto plazo? El Ministerio de Defensa parece haber concertado el nombramiento de la Princesa demasiado pronto y sin consultar al Palacio.

Como informó The Telegraph, es posible que aún no se haya tomado una decisión final. Parece como si la realeza no quisiera hacer planes para un futuro tan lejano todavía. ¿La recuperación de Kate podría tardar más de lo previsto?