Una descripción general rápida de todas las transmisiones en vivo del Festival de la Canción de Eurovisión 2023

Estado: 05/10/2023 21:48 Tenemos un montón de transmisiones en vivo para el Festival de la Canción de Eurovisión 2023. Comenzando con el programa diario “Todo Eurovisión” de todas las presentaciones en vivo de Liverpool.

Alina Stiegler y Stefan Spiegel informan en vivo desde Liverpool todos los días con ‘Everything Eurovision’. Puede unirse a la discusión y hacer sus preguntas a los invitados. Al igual que en la primera semifinal, también habrá retransmisiones en la segunda y última ronda con comentarios en alemán de Peter Urban, audio original y actuaciones sin barreras con audiodescripción y lengua de signos alemana.

Puede encontrar todas las transmisiones en los días respectivos aquí en esta página. También llegan ofertas Biblioteca de medios ARD Y en parte en uno. Puede encontrar una descripción general de otro software relacionado con ESC aquí.

jueves, 11 de mayo

8:15 p. m. – 9:00 p. m.: ‘Everything Eurovision’ – La invitada es Annette Dieert, directora de ARD London Studio

21:00 – 23:10: Segunda semifinal ESC

viernes, 12 de mayo

19:15 – 20:15: “Todo Eurovisión” – Invitado Peter Urban, comentarista alemán ESC

20:15 – 21:45: Documentos “Lena, Stefan Raab & Co. – 25 años de la legendaria vida económica, social y cultural de Peter Urban”

sábado 13 de mayo

6:45 p. m. – 7:15 p. m.: Documentación de “Five Hamburgers to Liverpool – Journey from Lord Of The Lost to ESC”

7:15 p. m. a 8:15 p. m.: “Everything Eurovision” — el invitado es Konsi, moderador de SWR3 y comentarista junior de ESC

20:15 – 21:00: ESC – La cuenta atrás

21:00 – 00:45: Final ESC

00:45 – 01:15: ESC – Espectáculo de la tarde

domingo 14 mayo

13:00-14:00: “Todo Eurovisión” – El día siguiente con Alina, Stefan e invitados

