Kate Winslet en el estreno de ‘Avatar 2’: Conocemos ese vestido

¿Kate Winslet es ahora la reina del reciclaje?

La actriz se vistió con un vestido vintage en el estreno de Avatar 2 en Londres, y por una buena razón.

Ella usó este vestido en la alfombra roja en 2015.

Más noticias sobre estrellas y entretenimiento

Kate Winslet recicló un vestido que usó por primera vez hace siete años para el estreno de Avatar: The Way of Water. La actriz interpreta a Ronal en la muy esperada secuela de Avatar (2009) y asistió al estreno en el Leicester Square de Londres con sus compañeros de reparto.

Primero usó el vestido gris de Badgley Mischka con el que apareció en el Festival Internacional de Cine de Toronto de 2015 para el estreno de “The Dressmaker”. Vestido ajustado hasta el suelo con adornos plateados en la parte superior Winslet en Londres Con aretes colgantes y un recogido clásico.

Kate Winslet: “Es tan estresante”

La ex ganadora del Oscar abogó por volver a vestirse para evitar el despilfarro y el estrés. En una entrevista con “Vanity Fair” “Los vestidos, el estrés, las pruebas… Es muy estresante”, dijo Winslet en 2020, “y sé que va a decir: ‘Oh, esta es Kate Winslet hablando de lo estresante que es maquillarse para los premios’. ” “Pero es agotador”.

Agregó que no le gustaba “apretar arbitrariamente su cuerpo en un vestido de alfombra roja que nunca volveré a usar”. “Dinero desperdiciado en eso. Las horas y el estrés que la gente pone en esto”. Ella continuó: Los artistas que crean estos vestidos son “increíbles, pero hacen algo que solo se usará una vez… Ya he decidido usar los vestidos una y otra vez”.

Avatar 2 comienza el 14 de diciembre

La segunda película de Avatar de James Cameron, The Way of Water, repite gran parte del elenco original, incluidos Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver y Stephen Lang. Vin Diesel protagoniza junto a Kate Winslet Avatar 2. La película se proyectará en los cines alemanes el 14 de diciembre.

© 1 & 1 Mail & Media / spot on news