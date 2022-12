Los fanáticos del ‘Advent Festival’ blasfeman la aparición de Melissa Nainnowing

a: Lisa Klugmeyer

Melissa Naushinwing hace alarde en el escenario del “Festival Advent of 100,000 Lights” de Florian Silberisen. Pero es posible que los fanáticos en casa aún no hayan tenido el espíritu navideño. De la apariencia a la canción: los televidentes tenían mucho de qué quejarse cuando actuó el cantante pop.

Suhl – para muchos paletaPara las masas, el “Festival de Adviento de las 100.000 luces” pertenece al período anterior a la Navidad tanto como el vino, la torta y el árbol de Navidad decorado. Melissa Nashenwing, de 32 años, también se llevó a casa el honor este año y difundió mucho espíritu navideño con Florian Silberisen. Sin embargo, el buen humor no parece llegar a los televidentes, porque la cadena es mala con su desempeño.

Cada año vuelve a pintar Florian Silberisen Una audiencia de millones con el “Festival de Adviento de 100,000 Luces” frente a las pantallas de televisión. Y, como te has acostumbrado con la exitosa estrella, la lista de invitados vuelve a ser de primera categoría este año. En el escenario entre otros: Roland Kaiser (70), Vicky Lindros (70), Andy Borg (62), Matthias Remm (65), Mighty Kelly (42) y Melissa Nashenwing.

Estos últimos interpretaron su canción navideña. Con un vestido festivo brillante y de buen humor, Melissa Nashenwing cautivó a la audiencia. Desafortunadamente, ella realmente no pudo impresionar a los fanáticos en casa. La cadena fue duramente criticada por su aparición en el “Festival de Adviento de las 100.000 Luces” – y la conocida comparación con Helene Fischer, una de las Las mayores estrellas alemanas de todos los tiempospor supuesto que no debe faltar.

A diferencia de Vanessa Mae: a Melissa Nashenwing no le molesta la comparación Helen-Fisher

Melissa Nashenwing a menudo se compara con Helen Fisher. Pero, ¿qué piensas de eso? “Creo que no hay mejor cumplido”, dijo la cantante de pop a Meine Schlagerwelt. Pero aunque Helen Fisher es un gran modelo a seguir para ella, no quiere seguir sus pasos, quiere seguir siendo ella misma. “Probablemente no sería capaz de hacerlo bailando y volando y todo junto”, dice, refiriéndose al idealismo de Helen Fisher.