confesión amor! “Me abro para permitir que una nueva persona entre en mi vida”.

Patrick Roemer: “Estoy abierto a dejar entrar a alguien nuevo en mi vida”

Y aunque el amor tuvo lugar hace solo unas semanas, Patrick Roemer en particular parece estar deseando volver a hacerlo. No solo eliminó todas las fotos que compartió con Antonia Hammer poco después de la ruptura, sino que también dejó en claro durante una sesión de preguntas y respuestas en línea que devolver el amor estaba fuera de discusión para él, porque “Cosas que no se pueden cruzar”Lo que sucedió: “En las últimas semanas, han sucedido algunas cosas inevitables que (Love Returns, nota del editor) no permiten eso en absoluto en este momento”.

Pero eso no es todo, porque está claro que a la candidata “Bauer sucht Frau” no le disgustará una nueva mujer en su vida. Cuando un seguidor le preguntó si estaba listo para una nueva relación nuevamente, dijo sin rodeos:

Incluso si la despedida aún está fresca, Siempre estoy abierto a dejar que alguien nuevo entre en mi vida.. Por supuesto que todavía estás apegado mental y emocionalmente a tu ex, pero estar soltero no me aporta nada. Mejor compartir momentos y recuerdos

Patrick Roemer admitió públicamente.

¡Así que no es inconcebible que pronto lo veamos con una nueva mujer a su lado!

Fuentes utilizadas: RTL, Instagram