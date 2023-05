David Jackson entrega una “sorpresa gorda” en la reunión

El soltero David Jackson claramente encontró difícil su última decisión.Foto: RTL

televisión

El soltero, también conocido como David Jackson, ya estaba luchando con sus emociones durante el final. Lisa y Angelina, dos finalistas, pueden pasar una noche más con él antes de la última Noche de las Rosas, y con ella está la decisión final.

No es una elección fácil para David. “La decisión de hoy me diferenciará”, declaró antes de la Gran Final. Lo que no sabía en ese momento: el mayor desarrollo para él y los espectadores vendría más tarde.

‘The Bachelor’: Una montaña rusa emocional antes de la última rosa

En la última cita, Lisa y Angelina tienen cada una otra oportunidad de impresionar a David. David fue en karting con Lisa. Luego pasaron una noche en el chalet por primera vez, que no fue captada por las cámaras.

“Realmente se trata de sentimientos ahora. Se está poniendo muy serio ahora”, afirmó Lisa. “No puedo ni imaginar que podría haber sido la última vez que pasé tanto tiempo con Lisa”, resumió el propio soltero.

Lisa llegó a la final, ¿y también al corazón de David?Foto: RTL

La última cita con Angelina debió ser algo muy especial para David. La llevó al Jardín de Aves de Presa y le puso un águila en el brazo. David le dijo una vez, antes de admitir más tarde: “Estoy disfrutando mucho de esto”. “Definitivamente es más como un enamoramiento”. Angelina también elogió: “Estoy muy contenta de que finalmente tengamos tiempo sin una cámara. Definitivamente nos hablaremos mucho y tal vez incluso nos besaremos de nuevo”.

En la última noche de las rosas, David claramente encuentra difícil la decisión. El soltero les explicó a ambas mujeres lo especial que era pasar tiempo con ellas y lo que aprendió a apreciar de ellas. Al final, su elección fue clara: Angelina se quedó con la última rosa.

gran sorpresa

La presentadora Frauke Ludwig anunció la reunión de inmediato. “No quiero revelar demasiado en este punto, pero sí hay una gran sorpresa hoy”, dijo misteriosamente el presentador. Luego, David y algunos de sus nominados pueden experimentar juntos algunas escenas de la última temporada.

Lisa y Angelina dieron su opinión. “Claro que hay momentos en los que piensas: si no lo hiciera todo. Pero por otro lado: si no te arriesgas, no podrías ganar”, declaró Lisa. Angelina dijo que había una característica del formato que más le molestaba:

“Uno comparte los momentos bonitos, pero él tiene la decisión final, que viene con la forma. Soy una persona que toma las decisiones en conjunto y a la altura de los ojos. Pero como él tenía la última palabra, eso era todo lo que me quedaba por esperar y ver.”

Pero entonces el gran cambio en el espectáculo. Porque cuando Frauke Ludowig les preguntó a David y Angelina si todavía eran pareja, ambos dijeron que no. El soltero aún no está soltero. “No voy a dejar que Lisa haga eso”, explicó David. Nunca dejó de pensar en Lisa, “incluso cuando conoció a Angelina”. David se animó, diciendo:

Lisa luego confirma que todo esto sucedió cuando David y Angelina ya no eran pareja. “Por supuesto que ese era el requisito previo para que nos volviéramos a encontrar”, dijo Lisa. “Ya terminó”. Luego se reencuentran y se dan cuenta de que todavía tienen sentimientos el uno por el otro. “Nos sentimos el uno por el otro al instante”, explicó Lisa.

David anunció una gran decisión después de la final.Foto: RTL

Incluso si Angelina parece notablemente triste en todo momento: probablemente no tenga rencor contra David y Lisa. “Les deseo todo lo mejor y viene del corazón”, dijo el eventual ganador. Luego agregó: “No funcionó para nosotros. Si funcionó para ellos, estaría feliz por ellos, todo está bien ahora”.

Mientras tanto, a los espectadores se les recuerda el final similar de Bachelorette hace unos años. Fue entonces cuando Nico Gressert trajo de vuelta a su Reina de Corazones, Michelle, justo antes de la final, solo para dejarla de nuevo en la última noche de las rosas. Después de completar el rodaje, los dos finalmente se juntaron.

Queda por ver en el futuro si Lisa y David realmente tienen mucha suerte después del final.