Toda la información sobre las primeras semifinales de la ESC en 2023

Estado: 05/11/2023 13:50 El 67º Festival de la Canción de Eurovisión se llevará a cabo en Liverpool en 2023. En la primera semifinal de ESC, 15 actos estuvieron en el escenario y diez de ellos se clasificaron para la Gran Final del sábado.

Diez de los 15 actos de la primera semifinal avanzaron a la final el 13 de mayo. Además de las naciones que participan en las semifinales, Alemania, Francia e Italia también votaron en la primera semifinal como las cinco mejores naciones.

Más información En la primera semifinal ESC, otros diez actos se clasificaron para la final. Incluyendo Finlandia, Suecia y Suiza. más

Estas diez temporadas están en la Final ESC 2023

Eliminado en la primera semifinal ESC

Rita Ora y Josha como influencia en el primer tiempo

Rita Ora apareció como estrella invitada en la primera semifinal de ESC. La cantante británica de ascendencia albanokosovar interpretó una mezcla de sus grandes éxitos y la canción actual “Praise You” durante la etapa de votación. También fue interpretado por el ex participante ucraniano de ESC Llega Aliosha. Ella contó su historia personal al volver a imaginar la canción de Duran Duran “An Ordinary World”. Su actuación estuvo acompañada por la cantante de Liverpool Rebecca Ferguson.

Entradas para los espectáculos de ESC en Liverpool

La venta de entradas comenzó el 7 de marzo a la 1 p. m. CET. Todas las ofertas ESC ya están agotadas. Actualmente no se planean más ventas de boletos. Las entradas solo estaban disponibles a través de Ticketmaster UK y costaban entre £ 30 y £ 290 para los espectáculos de semifinales y entre £ 80 y £ 380 para los espectáculos finales. Sin embargo, desde el 24 de abril todavía quedan entradas disponibles con antelación. Como es el caso todos los años, la EBU advierte a todos los fanáticos que no compren boletos para los espectáculos de ESC en el mercado negro o a través de cualquier otro medio que no sea la plataforma oficial de venta de boletos en línea. Estas tarjetas no solo suelen ser muy caras, sino que también pueden ser falsas y, por lo tanto, no válidas.

Nuevas reglas para las semifinales ESC

A partir de este año, se eliminó el panel de jueces para los espectáculos semifinales de ESC. Solo lo televisado decide qué actos pasan a la final: diez de la primera y diez de la segunda semifinal. El país en el que se desarrolla el sorteo de semifinales comienza el 31 de enero en el llamado sorteo de adjudicación en Liverpool. El orden de inicio lo decidieron los productores del programa en función de los aspectos dramáticos y se anunció el 22 de marzo.

Más información Nuestro equipo local en Liverpool adivinó quién no llegaría a la final antes de la primera semifinal. ¿Quién tenía razón? más 15 países y sus empresas estuvieron en la primera semifinal ESC. Nuestro voto está completo. Aquí están tus favoritos. más Suecia y Finlandia son los favoritos para ganar el título ESC en 2023. El jugador alemán Lord Of The Lost representa un buen centro del campo. más Comentarios en alemán, audio original, descripción de audio o lenguaje de señas: una descripción general de todas las transmisiones en vivo para ESC 2023. Más En la radio, la televisión y en Internet: hay muchos programas relacionados con el Festival de la Canción de Eurovisión 2023. Resumen de todos los programas y transmisiones en vivo. más Muchas escenas generales también se realizan en ESC. Los organizadores deben registrar sus eventos y observar ciertos puntos. más Fútbol y música: para eso vive el Liverpool. Y hay mucho más aquí que solo los Beatles. Foto de la ciudad anfitriona de ESC 2023. Más Las grabaciones de Fab Four o Harry Styles: Gran Bretaña juegan en la liga superior de la escena musical internacional y en ESC. más