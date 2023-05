Festival de la Canción de Eurovisión 67: la exmodelo polaca canta en la final | entretenimiento

¡Ánimo de fiesta en Liverpool!

Jueves por la noche, el segundo partido de semifinales del campeonato. Festival de la Canción de Eurovisión 67 a través del escenario. De ruidoso a oscuro, todo estaba allí.

No todos los actos querían prescindir de los asombrosos efectos incendiarios. Solo diez de los 16 países lograron avanzar. Un joven cantante de Polonia llamó la atención.

Las esperanzas de nuestro país vecino están puestas en Blanca, de 23 años, quien claramente no quiere depender únicamente de su voz. Para la canción “Solo”, dio una actuación salvaje con los bailarines, incluso se arrancó el vestido a mitad de la actuación y se extendió por el escenario con un toque muy brillante.

Blanca se inspira en el Liverpool Foto: Martin Meissner/AP

La participación de la ex candidata de “Poland’s Next Top Model” provocó acaloradas discusiones de antemano cuando ganó la ronda preliminar en su país de origen. El jurado acusó de manipulación.

La actuación de Blanca fue bien recibida por el Liverpool. Aunque su canto parecía algo tierno, sus actuaciones de baile eran aún más impresionantes. Llegué a la final.

Estos actos también estarán allí el sábado por la noche.

El acto belga Gustave (43) tenía un toque retro. Su número “Because of You” recordaba el sonido de las canciones del grupo pop Simply Red sobre el líder Mick Hucknall (62). Al cantante Gustav, a quien le encanta usar sombreros brillantes, se unen tres coristas que casi roban el espectáculo. ¡Su canción era puro poder del alma!

Estos cinco jóvenes hicieron latir más rápido los corazones de las mujeres. Joker Out from Slovenia hizo hervir el salón de baile con lo mejor del indie pop. El quinteto ya estaba siendo homenajeado en 2020 cuando la leyenda de la música Elvis Costello (68) grabó una canción con la banda. En Liverpool, se regocijaron con su número “Carpe Diem” y llegaron a la final como acto final.

Joker Out from Slovenia proporcionó el mejor indie pop Foto: EPA

Los australianos de Voyager podrían costarles a nuestros rockeros de “Lord of the Lost”, porque la exportación de Down Under también requiere un paso musical más duro. Su canción de pop metal “Promise” podría tener una buena oportunidad.

► Estos países también llegaron a: Albania, Chipre, Estonia, Austria, Lituania y Armenia.

Otras empresas han hecho todo lo posible y no han logrado nada más. Victor Vernicos (16) de Grecia arrasó en el escenario con un traje de gorila para la canción “What That Say”. Pero para su voz, la movilidad era más dañina. El joven cantante atascó muchas notas. Fue el participante ESC más joven este año.

La música Dilja (21 años) de Islandia hizo su contribución “Power” al programa. Se tumbó en el escenario en algunos lugares, luego levantó las piernas en el aire. Una actuación que recuerda casi a la danza expresiva. Desafortunadamente, la canción no se quedó en mi cabeza. Ella también tuvo que irse a casa.