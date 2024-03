Bailemos 2024: La novia de Jana Wosnitza – Le encantan los jugadores nacionales

Jetzt ist es raus!

Jana Wosnitza tanzt in der aktuellen Staffel von „Let’s Dance“ mit Vadim Garbuzov. Abseits der Show hat sich jemand anderes in ihr Herz getanzt. Die RTL-Moderatorin liebt einen Profi-Sportler – am Parkett versteckten sie das nun nicht mehr.

Nach Informationen von EXPRESS.de sind Wosnitza und Eishockey-Star Maxi Kammerer (27) schon seit mehreren Monaten ein Paar. Sie taucht immer wieder bei den Spielen der Kölner Haie auf – er unterstützte sie nun bei der RTL-Tanzshow.

Auf die Frage nach männlichem Beistand am Parkett sagte sie gegenüber EXPRESS.de zunächst: „Selbstverständlich! Am Freitag war zum Beispiel auch mein Bruder im Publikum.“

Zum Beziehungsstatus mit Maxi Kammerer wollte sie sich auf Nachfrage zwar nicht äußern, doch die Szenen im TV-Studio waren eindeutig. Da sprach Wosnitza in einer Werbepause mit ihren Begleitpersonen: Ihrer Mama, ihrem Bruder – und Kammerer.

Ein liebevoller Streichler von ihr und unterstützendes Händchenhalten von ihm inklusive. Optisch geben der deutsche Nationalspieler und die NFL-Moderatorin jedenfalls ein Traumpaar ab!

Tänzerisch sah die Jury bei Wosnitza – alles andere wäre in der ersten Folge auch utopisch – Steigerungspotential. Die Moderatorin über das harte Training zu EXPRESS.de: „Bisher konnte ich Physio und Doc aus dem Weg gehen. Da bin ich auch sehr happy drüber. Ich habe nur Blasen an den Füßen, die lassen sich vermutlich nicht vermeiden und gehören einfach dazu. Aber ich bin mir sicher: Mit Vadim als Tanzlehrer ist der erste Muskelkater fest eingeplant, ich rechne damit, dass es tough wird! Aber das finde ich auch genau gut so …“

Nachdem in der Kennenlernshow am vergangenen Freitag (23. Februar 2024) noch kein Promi rausgewählt wurde, wird es jetzt für alle ernst! Nur Gabriel Kelly ertanzte sich bereits das sichere Weiterkommen in die nächste Liveshow.