27 y 28 de mayo de 2023 – según tu horóscopo

Echa un vistazo a tu horóscopo de hoy y de mañana y mira si puedes relajarte. IMAGO / corredor de imágenes

¡Fin de semana pasado! ¿Sería una buena idea o estresante? Una mirada al interior revela lo que puede esperar el sábado y el domingo. Horóscopo.

Aries (21 de marzo – 20 de abril) Imago/Panthermedia

Tu horóscopo de fin de semana: Aries (del 21 de marzo al 20 de abril)

Puede que te sientas aprensivo hoy Aries. Date permiso para ser parte de todo. Piense en la fatiga de su cuerpo como una señal de que se necesita más trabajo de alivio. Recuerde, los últimos meses han sacado a la luz muchas cosas para todos nosotros. ¡Y hay una cosa más! Tenderás a reaccionar cuando se desencadene este sentimiento. Pero los sentimientos no son hechos. Tener esto en cuenta te mantendrá centrado.

Tauro (21 de abril – 20 de mayo) Imago/Panthermedia

Tauro de fin de semana (21 de abril – 20 de mayo)

Detente, respira y tómate un momento. toro. Hoy tu Ser Superior te pide que reevalúes ciertos contextos en tu vida. Es posible que le hayan servido bien en el pasado, pero ya no respaldan su crecimiento. No dejes que tu historial compartido sea la razón por la que sigues aguantando cuando es claramente el momento de dejarlo ir. Confía en ti mismo para tener las conversaciones difíciles que has pospuesto durante un tiempo.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio) Imago/Panthermedia

Tu horóscopo para el fin de semana: Géminis (21 de mayo-21 de junio)

De vez en cuando, tienes que reventar tus propias burbujas mellizos. De vez en cuando, debe cuestionar las creencias en las que se basa su historia. De vez en cuando, debes dejar ir lo que ya no te sirve para poder transformarte en la persona que siempre debiste ser. Considere esto como un tiempo de despertar. Un tiempo para darte cuenta de la verdad de quién eres. Descubrirá que sus habilidades de clarividencia también aumentan en esta fase. Así que confía en los mensajes divinos que te guiarán por el camino correcto.

Cáncer (22 de junio – 22 de julio) Imago/Panthermedia

Horóscopo de fin de semana: Cáncer (22 de junio-22 de julio)

Tu objetivo es ser tú mismo lo más plenamente posible, cáncer. Vive implacablemente tu verdad e inspira a otros a hacer lo mismo. Todo lo demás se encontrará. Todo se unirá de una manera que puede describirse mejor como fácil. La próxima semana también trae la confirmación de que estás en el camino correcto. Así que mantén el impulso y sigue sembrando las semillas del cambio.

Leo (23 de julio al 23 de agosto) Imago/Panthermedia

Tu horóscopo de fin de semana: Leo (23 de julio-23 de agosto)

Esto es para lo que trabajé León. Así que di sí a las puertas que se abren para ti. Aprovecha la oportunidad de ampliar tus horizontes. Algunos de ustedes pueden considerar mover su base. Sí, tu instinto te está apuntando en la dirección correcta. Sin embargo, esto no significa que tengas que hacer grandes cambios de la noche a la mañana. Haga un viaje a cada sitio para ver qué funciona para usted y qué no. Esto le ayudará a hacer la transición sin problemas.

Virgo Virgo (24 de agosto al 23 de septiembre) Imago/Panthermedia

Tu horóscopo de fin de semana: Virgo (24 de agosto-23 de septiembre)

No estás entre los probados y comprobados. Virgo. No eres el que sigue un guión solo porque te lo han transmitido aquellos que han recorrido el camino antes. Sin embargo, este período de su vida requiere un enfoque conservador. Así que tome riesgos calculados en lugar de ser imprudente. Confíe en que si elige seguir el libro de reglas, puede tener un mayor impacto en este punto.

Libra (24 de septiembre – 23 de octubre) Imago/Panthermedia

Tu horóscopo para el fin de semana: Libra Sagitario (24 de septiembre al 23 de octubre)

tamañoHaces todo lo posible para mantener esa sonrisa especial. Pero solo sabes que llevas una tormenta en el corazón. Es cierto que mucho se desmorona. Es cierto que las cosas parecen estar fuera de tu control en este momento. Solo sepa que hay orden en el caos y que todo se hace para su mejor interés. Dominar el arte de dejar ir te ayudará a superar cualquier cosa y convertirte en quien siempre debiste ser.

Escorpio (24 de octubre – 22 de noviembre) Imago/Panthermedia

Fin de semana de Escorpio: Escorpio (del 24 de octubre al 22 de noviembre)

Has fijado tus intenciones el Escorpion. Di lo que quieras en lo que quieras. Ahora da un paso atrás. Da un paso atrás y deja que suceda. Deja pasar el espíritu y organiza grandes cosas para ti. Recuerda: rendirse no es un acto de derrota. Es un acto de valentía. Es el arte de confiar en que lo que es tuyo encontrará su camino en tu experiencia siempre y cuando hagas el esfuerzo de hacerlo.

Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre) Imago/Panthermedia

Horóscopo para el fin de semana: Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre)

No puedes deshacerte de la sensación de que todo se derrumba a tu alrededor. ¿Entiendes de dónde viene eso? Proteger? ¿Tu tendencia a oscilar entre el pasado y el futuro podría hacer que encuentres la felicidad ahora? Vuelve al momento presente. Recuerda que todo lo que buscas ya está dentro de ti. Conectar con tu cuerpo y tu respiración te mantendrá conectado a tierra en un lío.

Capricornio (22 de diciembre – 20 de enero) Imago/Panthermedia

Tu horóscopo para el fin de semana: Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)

Como persona empática, debes aprender por las malas que no todos valen tu tiempo, Capricornio. Hoy tienes el desafío de identificarte con personas y situaciones que bajan tu vibración en lugar de elevar tu espíritu. Cuando te das cuenta de que no es tu trabajo tratar a todos o resolver sus problemas, puedes liberarte del falso sentido de responsabilidad que has estado cargando.

Acuario (21 de enero – 19 de febrero) Imago/Panthermedia

Fin de semana Acuario: Acuario (21 de enero – 19 de febrero)

El amor es tan hermoso como complicado, Acuario. Esto es algo que entiendes en un nivel profundo. Quieres estar allí para ellos, pero también entiendes que tienen que pasar por esto solos. Lo único que puedes ofrecerles ahora es tu apoyo silencioso. Lo que las estrellas nos recuerdan hoy: Dar a las personas que amas espacio para cometer sus propios errores es un lenguaje de amor.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo) Imago/Panthermedia

Tu horóscopo de fin de semana: Piscis (del 20 de febrero al 20 de marzo)

Tal vez no quieras otras cosas Pez. Tal vez ambos deseen un futuro similar. Es posible que desee tomar diferentes caminos para llegar al destino exacto. Lo que sea que te esté molestando, debes saber que no es gran cosa. El universo tiene espacio para que tengas una gran conversación y reescribas las reglas de la relación de una manera que te parezca correcta. Nota: No dejes que las cosas del pasado te impidan creer en el amor que ahora proclamas en tu vida.

