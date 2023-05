El profesional de “Let’s Dance” está decepcionado con el locutor después de que se canceló el programa.

Evgeny Vinokurov y su esposa, Nina Bezubova, habían competido juntos anteriormente en el desafío profesional “Let’s Dance”.Foto: Getty Images/joshua summerer

Exclusivo

La temporada 16 de “Let’s Dance” terminó el pasado viernes por la noche. Anna Ermakova y Valentin Lusin surgieron como la eufórica pareja ganadora. El que no tuvo la oportunidad de luchar por el título de “Let’s Dance” este año es Evgeny Vinokurov. Sorprendentemente, a la bailarina profesional no se le preguntó sobre el elenco. Los fanáticos estaban decepcionados, y no solo ellos.

“La cancelación de la temporada Let’s Dance de este año me decepcionó. Por supuesto, esperaba ser parte del espectáculo de este año y poder mostrar mis habilidades en la pista de baile”, admitió el bailarín profesional en una entrevista con Watson después de la final. Sin embargo, trató de “mantenerse positivo y no perder la cabeza”. demasiado frustrado con esta cancelación”.

entonces: “Sé que hay muchos factores involucrados en programas como este y el proceso de selección es complejo. Es importante no tomar nada personalmente y seguir creyendo en uno mismo”.

Bailar sigue siendo la pasión de Yevgeny Vinokurov

Por eso ve la cancelación como una oportunidad para enfocarse en otras oportunidades y nuevos desafíos. “La danza sigue siendo mi pasión y continuaré trabajando duro para mejorar mis habilidades y encontrar nuevas formas de compartir mi pasión”, dice.

En 2022, Evgeny compitió con Cheyenne Ochsenknecht en “Let’s Dance”. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Incluso si él mismo no fue parte del programa este año, vio la temporada y estaba emocionado frente a los participantes. “Encontré el elenco muy interesante y diverso este año. Las grandes sorpresas para mí después del estreno fueron Julia Biotics, Knusi y Timon”Él dice.

Por otro lado, Philip Bowie y Anna Ermakova fueron “los mejores desde el principio”. Encontró justificable que el jurado en torno a Joachim Lampe hubiera elogiado repetidamente la actuación de Anna en Heaven, incluso describiéndola como “de clase mundial”. “Encontré a Anna muy fuerte a lo largo de la temporada, así que comparto su opinión con los jueces”, explica Yevgeny.

Todavía Eugene en “Let’s Dance”.

Incluso si a un bailarín profesional no se le permitía bailar este año, no estaba completamente excluido de la familia “Let’s Dance”. Incluso tiene la oportunidad de presentar sus habilidades en el escenario muy pronto. “Estoy muy feliz de volver a participar en el Pro Challenge este año”. traidor. Allí competirá el viernes con la bailarina Ana Salita.

El aburrimiento no se ha extendido a él en los últimos meses, incluso sin el duro entrenamiento de Let’s Dance. “Sin el programa, mi horario definitivamente cambió, pero todavía está lleno porque tengo mi propia firma de consultoría”, dice. Esto lleva mucho tiempo.

Cancelar RTL también trajo una gran ventaja: tenía mucho tiempo para su familia, y no solo eso, también pudo concentrarse más en su entrenamiento personal, dice.

“Por supuesto, la cancelación de ‘Let’s Dance’ fue decepcionante al principio, pero también lo veo como una oportunidad para expresarme creativamente de una manera diferente y explorar nuevas posibilidades. Me da la oportunidad de desarrollarme más y ganar nuevos experiencias.”

“La vida a veces da giros inesperados que nos abren nuevas posibilidades. Creo firmemente que las oportunidades y las puertas correctas se abrirán cuando llegue el momento. Hasta entonces, mantente positivo y motivado.