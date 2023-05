Así interactúa el padre Thorsten con las imágenes

Nico Legat hace trampa en “Temptation Island” frente a las cámaras. E incluso cuando no hay cámaras en el baño, puedes escuchar claramente lo que está pasando. No es un espectáculo agradable para los padres. Mamá Alexandra en particular está visiblemente sorprendida. Papá Thorsten, en cambio, es muy protector con su hijo de 24 años: “Todavía es joven, a esta edad las endorfinas se vuelven un poco locas cuando tomas un poco de alcohol”. Al menos cuando se trata de hacer trampa, el padre puede hacer la vista gorda. Incluso puede darle sentido, admite en el video.

Baba Legat Casala solo dice mentiras cuando Niko tiene que escuchar mucho. Porque en lugar de confesar todo después de la noche con la seductora Siria y cancelar “La isla de las tentaciones”, miente a todos. No pasaría nada más que abrazos y dijo que estaba en paz consigo mismo en ese momento. Niko ahora ve que fue un error y muestra remordimiento: “Esa cosa hipócrita fue basura”. Papa Thorsten lo ve de la misma manera: “Siempre debes decir la verdad. Cuando fallas, debes pararte derecho. Sé tú mismo y no pretendas ser personas”. Sin embargo, encuentra palabras de perdón para el Vástago: “Te perdono, te amo, ¡por favor no vuelvas a hacer eso!”.

En cualquier caso, Niko ahora espera una tormenta violenta y se alegra de poder retirarse con su familia: “Creo que lo más importante para mí es la familia”, dice Niko. “Este es el principio y el final de todas las cosas. Y pase lo que pase, siempre me apoyarán”. Estas son las palabras que hacen llorar a Abi Thorsten. Y no importa lo que haga Niko: el amor de sus padres fue, es y siempre será incondicional. (apa/lsc)