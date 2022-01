4 alimentos que reducen los niveles de azúcar en la sangre

Actualmente en Alemania hay más de 8,5 millones de personas diabético .

. La dieta es crítica para todos. Naturalmente el niveles de azúcar en la sangre a disminución

el a canela – El sanador milagroso de Azúcar en la sangre O más bien, ¿levantar las manos?

La diabetes es causada por no tener suficiente o no tener suficiente Insulina para producir. Esto está ahí para llevar el azúcar de los alimentos a las células. incluso si medicación de insulina Buena compatibilidad, los pacientes pueden tomar uno. nivel alto de azúcar en la sangre El sufre. Esto se refleja en síntomas como el cansancio, la falta de concentración y el cansancio. Además de la medicación, el La dieta ayudaráPara evitar niveles altos de azúcar en la sangre.

Alimentos para bajar los niveles de azúcar en la sangre

Ciertos alimentos pueden contribuir a esto Reducir los niveles de azúcar en la sangre de forma natural. a pesar de que Esto no reemplaza la medicación., pero los pacientes pueden hacer una contribución natural a su salud.





Básicamente, lo siguiente se aplica aquí: Deje que su médico lo haga por usted Asesorar individualmente. Él / ella puede darle exactamente uno plan de nutrición Crea uno que se adapte a tu situación. Además, los nutricionistas están capacitados en esta labor.

Para empezar, ya puedes asegurarte una dieta sana y equilibrada y algunas otras comida en tus Integrar el menú diario.

Especias, aceites y verduras: estos cinco alimentos pertenecen a la lista

Con una dieta apta para diabéticos, no solo está sentando las bases para un tratamiento exitoso de la diabetes, sino que también previene complicaciones a largo plazo, como Arterias obstruidas.

Para los diabéticos, por lo tanto, es importante estructuras previas y hábitos alimenticios Para revisar y a través de un archivo Reemplaza hábitos alimenticios saludables. el Recomendaciones Para las personas con diabetes las recomendaciones nutricionales para una dieta saludable sin diabetes son muy similares.

La forma más fácil de hacerlo es a través de la siguiente cinco alimentos:

1. Verduras de hojas verdes: bajas en carbohidratos y muy bajas en azúcar

La espinaca, la col rizada, las acelgas y la lechuga son ricas en vitamina C, magnesio, calcio y fibra saludables. Además, contienen pocos carbohidratos y calorías y, por lo tanto, suministran poca azúcar a la sangre. Además, crean un efecto de saturación, por lo que las fibras vegetales son difíciles de digerir.

Generalmente aplicable a Vegetales: En general, no hay restricciones en la cantidad, ya que las verduras y ensaladas pequeña cantidad de azúcar Rey. Según una lista de AOK, las siguientes verduras tienen el mayor contenido de azúcar por 100 g:

Remolacha (8,4 g), maíz (7 g), boniato (5,7 g), guisantes frescos (5,5 g), pimiento rojo (4,2 g). A modo de comparación: una manzana contiene 10 gramos de azúcar.

2. Pescado: proteínas y aminoácidos contra las enfermedades del corazón

El pescado provoca un ligero aumento del azúcar en la sangre y, gracias a su alto contenido en proteínas y aminoácidos, garantiza que te sientas lleno durante mucho tiempo. Los pescados de mar como el salmón, el arenque y la caballa son ideales, pero también los pescados magros como la trucha y el bacalao. También se dice que el pescado rico en grasa previene la diabetes y las enfermedades del corazón. Pero tenga cuidado: es mejor evitar hornear alrededor de una criatura marina.

3. Ajo: reduce el colesterol y, por lo tanto, los riesgos cardíacos.

El ajo reduce los llamados malos Colesterol de lipoproteínas de baja densidad Por lo tanto, puede reducir el riesgo de enfermedades del corazón. Además, el ajo tiene un efecto antiinflamatorio, uno de los mejores Alimentos que bajan el azúcar en la sangre Absolutamente.

4. Aceite de oliva – el mejor aceite de cocina para diabéticos

El aceite se compone de alrededor del 70 por ciento de ácidos grasos insaturados y también contiene muchos antioxidantes. Al igual que el ajo, el aceite de oliva ayuda a reducir el colesterol malo LDL. Un estudio también mostró que el aceite vegetal asegura que el nivel de azúcar en la sangre aumente menos bruscamente después de comer.

Verificación de datos: canela: ¿purifica, endulza y reduce los niveles de azúcar en la sangre?

Se dice que la canela ayuda a las células Absorbe el azúcar más rápido Por lo tanto, la reducción de los niveles de azúcar en la sangre. Profesor HPT Ammon que se ocupa de ello. Lidiar con eso en el trabajoAllí escribe: “Sugerir que los pacientes lo hagan [Zimt] Mejorar su estado metabólico, al menos como complemento, se ha convertido en el estándar actual en el tratamiento de la diabetes. no es justo. “Tienta a los pacientes a no tomarse la enfermedad en serio y, por lo tanto, a no buscar atención médica.

Esto aumenta los riesgos múltiplos. Desde estos puntos de vista adivinar La Asociación Alemana de Diabetes y la Sociedad Farmacéutica Alemana en una declaración conjunta productos de canela […]. Algunos tribunales también han adoptado este punto de vista.

