420 empleados y miles de asegurados se ven afectados por la quiebra

Página principal un trabajo

de: Mark Stoffers

el presiona divide

Conmoción para miles de clientes en Alemania: una compañía de seguros se declara en quiebra. La empresa matriz alemana, con sede en Baviera, ya había quebrado anteriormente.

Luxemburgo – La conmoción que sufren muchos asegurados es profunda. Porque la ola de quiebras no se detiene en el sector asegurador. después Uno de los competidores de IKEA quiebra en Alemania, un fabricante tradicional del sector del mueble y malas noticias por la insolvencia de uno de los líderes del mercado mundial de la construcción de maquinaria alemana o del minorista Depot, una importante compañía de seguros. Porque la compañía de seguros de vida luxemburguesa FWU Life Insurance Lux es insolvente. Así se desprende de un comunicado de prensa emitido por el administrador interino de insolvencia, Ivo-Meinert Willrodt.

Una importante compañía de seguros se declaró insolvente: la empresa matriz de Munich se vio obligada a declararse en quiebra.

En consecuencia, la compañía de seguros se vio obligada a declararse en quiebra en Luxemburgo, sumándose así a la insolvencia de su empresa matriz Finanz-Holdinggesellschaft FWU AG. La sede de la empresa se encuentra en Grunwald. Munich Ya se había declarado en quiebra el 19 de julio.

“La situación actual representa un gran desafío”, explicó el director general Manfred Derheimer en el comunicado. “A la luz de las cambiantes condiciones económicas, nuestras importantes inversiones y las consecuencias para FWU AG, declararse en insolvencia es inevitable”. El aviso de insolvencia también indicaba que FWU Life Lux ya había descontinuado su nuevo negocio a principios de julio y actualmente solo lo están haciendo para continuar con su antiguo negocio.

La compañía de seguros FWU Lux se declara en quiebra: casi 300.000 clientes afectados, miles en Alemania

Los motivos de la quiebra de la conocida compañía de seguros serían: Periódico del sur de Alemania Al parecer garantiza la recepción de los aportes realizados por la empresa. Esto llevó a que la compañía de seguros insolvente se hiciera cargo y no pudiera cambiar las cosas.

Resultado: Como consecuencia de la insolvencia, la autoridad supervisora ​​de seguros de Luxemburgo impuso una prohibición de pago, de modo que, según se informa, actualmente ningún cliente puede acceder a sus fondos. Talla seguimiento. Según las conclusiones del periódico, también se han visto afectados miles de asegurados en Alemania.

La conocida compañía de seguros de vida FWU Lux también tiene que declararse en quiebra después de que quebrara su empresa matriz cerca de Múnich. © Jonás Falsberg

La famosa compañía de seguros FWU Lux es insolvente: 420 empleados y diez plantas en Europa se ven afectados

Según sus propios datos, FWU AG emplea aproximadamente a 420 personas y opera diez plantas en todo el mundo. En Europa, el grupo tiene alrededor de 285.000 clientes con una contribución total de nueve mil millones de euros. Las pólizas de seguro patrimonial vinculadas a unidades constituyen casi la mayor parte del negocio de LIC. Sin embargo, los defensores de los consumidores lo desaconsejan repetidamente, entre otras cosas por los elevados costes.

Sin embargo, el futuro de la fuerza laboral no parece brillante, ya que el FWU tendrá que cubrir la brecha financiera en un plazo de tres meses. Si esto no sucede, el regulador querrá cancelar la licencia de la compañía de seguros. Una forma de salvar a la compañía de seguros de vida de una eventual quiebra es vender la filial austriaca FWU Life Austria, que se considera económicamente sólida. Sin embargo, esa venta lleva tiempo. Tiempo que la empresa quizás no tenga.

La compañía de seguros de vida FWU Lux se declara en quiebra, y no será la última este año

La actividad comercial de FWU AG continúa, afirmó el administrador concursal Willrodt. “Consideraremos todas las opciones de reestructuración”, dijo Willrodt. “El proceso es complejo, pero estamos comprometidos a encontrar una solución a largo plazo para la empresa. Sin embargo, la última insolvencia forma parte de una tendencia que ha cobrado impulso desde principios de año, especialmente en Alemania”.

Según un análisis actual de la consultora de gestión Falkensteg, IPPEN.MEDIA Según los datos disponibles, el número de quiebras importantes aumentó un 41 por ciento en el primer semestre de 2024 en comparación con el mismo período del año pasado. “Salvar a las empresas de la quiebra es cada vez más complejo. Los elevados tipos de interés encarecen o hacen poco atractiva la adquisición de empresas insolventes, debido a la situación económica general, las ventas inciertas disuaden a los inversores potenciales, explica el experto Jonas Eckhardt, socio de Falkensteg Management Consulting.

Eckhardt predice que esta tendencia continuará a largo plazo y que habrá más quiebras, como el caso de una empresa tradicional de 208 años: “Muchas empresas tienen que cambiar para sobrevivir en la dinámica del mercado internacional. mercado.