48 GB de RAM de Teamgroup en pruebas prácticas

Las unidades de 24 GB son un paso de gama media que no debería ser notablemente más lenta que la RAM de 32 GB. Recibimos un kit de 48 GB con una velocidad de reloj DDR5-7200-CL34 rápida de Teamgroup, que pudimos probar exhaustivamente. Aquí se combina una mayor cantidad de memoria con una velocidad de reloj muy alta, que en las pruebas resultó ser muy rápida, pero no siempre libre de problemas.

Pero si tiene aplicaciones que consumen mucha memoria, es posible que necesite más. La edición de vídeos y fotografías, en particular, requiere grandes cantidades de memoria rápidamente, y los modelos de IA y los juegos de computadora pueden llenar un grupo de 32 GB. Hay kits de memoria de 64 GB disponibles, pero se deben hacer concesiones importantes en cuanto a la velocidad. Incluso la velocidad especificada por el fabricante suele ser difícil de alcanzar en la práctica, especialmente cuando se utilizan cuatro módulos de memoria.

Los días de 16 GB de RAM para la PC todo en uno han quedado atrás. 32 GB han sido la norma durante mucho tiempo, sobre todo debido a los bajos precios de almacenamiento actuales. Ya hay ofertas por algo menos de 100 euros por un kit DDR5-5600 de 32 GB, y las tiras más pequeñas prácticamente ya no merecen la pena.

No puede ser más rápido ahora mismo

Externamente, las cintas no se diferencian de sus homólogas de 16 GB. También hay la misma cantidad de tarjetas de memoria instaladas, pero con una capacidad inusual de 3 GB por unidad. Es necesario acostumbrarse a esta desviación de los poderes de los dos, pero técnicamente no es un problema. Desde hace varios meses están disponibles versiones de BIOS que admiten nuevas capacidades de hasta 192 GB para todas las placas base populares.









Los sticks T-Force Delt RGB son de color negro y tienen una superficie semibrillante. Como sugiere el nombre, hay una iluminación RGB controlable montada en la parte superior, que también se puede apagar mediante software. Con 4,57 cm en el punto más alto, las tiras de memoria no son necesariamente pequeñas, así que tenga esto en cuenta al elegir un disipador de CPU. Sin embargo, DDR5-7200 suele estar en el límite de lo que pueden hacer las placas base con cuatro ranuras de memoria. El Asus Z790 Hero inicialmente tuvo algunos problemas de estabilidad, que sólo pudieron resolverse aumentando el voltaje de E/S de la CPU. Si no está tan interesado en experimentar, puede cambiar a DDR5-7000 o -6800. De lo contrario, la única opción es conseguir una placa base mejor. El Asus Z790 Apex con la misma combinación de CPU y RAM no tuvo problemas en nuestras pruebas.