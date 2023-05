5 consejos para perder kilos

24 vida Vivir saludablemente

Si quieres adelgazar, lo mejor es empezar el día con hábitos sencillos y saludables. Así es como funciona la pérdida de peso.

¿Comer sano y hacer ejercicio en el gimnasio todos los días? Si desea perder algunas libras, generalmente se apega a un plan estricto. Sin embargo, la pérdida de peso no siempre tiene que ir asociada al esfuerzo. Con la ayuda del llamado “truco de Japón”, por ejemplo, es casi posible deshacerse de los kilos de más. Además, las rutinas matutinas simples juegan un papel importante en la pérdida de peso.

Bajar de peso: cinco rutinas matutinas que ayudan a perder kilos

Un desayuno rico en proteínas respalda el éxito de la pérdida de peso porque lo mantiene lleno por más tiempo. © Westend61 / IMAGO

Con las siguientes 5 rutinas matutinas, no solo comenzará bien el día, sino que también podrá perder peso a largo plazo y evitar el efecto yo-yo.

1. Rutina matutina para bajar de peso: asegúrate de dormir lo suficiente

Dormir bien no solo tiene un efecto positivo en tu salud y bienestar, sino también en tu peso que te hace sentir bien. Si duermes lo suficiente, puedes mejorarlo y conservarlo por fin. A su vez, la falta persistente de sueño puede provocar antojos de alimentos y evitar la pérdida de peso o incluso el aumento de peso.

2. Rutina matutina para adelgazar: Dejar aire fresco y luz en el apartamento

Cuando se despierte, abra las ventanas para que entre aire fresco y la luz del sol en su hogar. Porque la luz del sol proporciona vitamina D. Si no consumimos suficiente, esto puede tener un efecto negativo en nuestro peso y promover el aumento de peso.

3. Rutina matutina para bajar de peso: desayunar bien

Uno de los científicos dijo que la dieta correcta juega un papel importante en el camino hacia el peso deseado, mientras que los deportes apenas ayudan a perder peso. Sin embargo, es importante comenzar con un desayuno perfecto por la mañana. Sobre todo, esto debe contener mucha proteína, porque las proteínas te mantienen lleno por más tiempo y así evitan los antojos de comida. Por lo tanto, utiliza requesón o yogur como fuentes ideales de proteínas por la mañana y evita los alimentos ricos en grasas o carbohidratos.

papilla de proteínas Listo en segundos. Además de un sutil aroma a vainilla, aporta casi 20 gramos de proteína por porción.

4. Rutina matutina para bajar de peso: integre pequeñas unidades de ejercicio en su vida diaria

No tiene que ser ejercicio si quiere perder peso. Sin embargo, debe asegurarse de hacer suficiente ejercicio en su vida diaria. Por la mañana, por ejemplo, es agradable caminar al trabajo o subirse a una bicicleta. Si trabaja desde casa, puede dar un paseo a paso ligero durante la hora del almuerzo. Además, adquiera el hábito de usar siempre las escaleras en lugar del ascensor. De esta forma quemas unas cuantas calorías más y, sobre todo, estimulas tu metabolismo.

5. Rutina matutina para bajar de peso: prepara snacks saludables

Usa tus horas de la mañana y prepara comida saludable para el día. Por ejemplo, puede precocinar o precocinar algunos bocadillos para ahorrar tiempo. Por ejemplo, lleve palitos de vegetales, manzanas y nueces al trabajo. Más tarde, después del trabajo, también puede disfrutar de una velada de televisión con alternativas de refrigerios saludables.

Este artículo solo contiene información general sobre el tema de salud relevante y, por lo tanto, no está destinado al autodiagnóstico, el tratamiento o la medicación. No reemplaza de ninguna manera una visita al médico. Desafortunadamente, nuestros editores no pueden responder preguntas individuales sobre imágenes clínicas.