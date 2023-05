Controversia sobre los dinosaurios: obtenido ilegalmente: se dice que el fósil de un dinosaurio se remonta a Brasil

DrUna disputa de larga data sobre un fósil de dinosaurio traído ilegalmente a Baden-Württemberg pronto debería resolverse. Un portavoz del Ministerio de Ciencia en Baden-Württemberg dijo que los restos deberían ser devueltos a Brasil “pronto”. Las rutas de regreso se están aclarando con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania. la revista “naturaleza” Había dicho, citando fuentes del gobierno brasileño, que el fósil de dinosaurio Obiragara jubatus debería ser devuelto en junio.

El trasfondo es un escándalo concreto: en una disputa con expertos de Brasil sobre la supuesta exportación ilegal de fósiles, el ministerio de Stuttgart inicialmente tomó la posición de que no había evidencia de que el Museo de Historia Natural de Karlsruhe hubiera adquirido ilegalmente los restos fosilizados del Cretácico. período. En julio del año pasado, anunció que el museo había Información incorrecta sobre la importación Hecho de fósil.

El museo no pudo proporcionar ningún documento de las autoridades brasileñas que pruebe el permiso y el despacho de aduana del fósil cuando se exportó, como aclaró más tarde el ministerio en respuesta a Solicitud de FDP en el parlamento estatal. En particular, no hay licencia de exportación de Brasil. “Entonces se puede suponer que fue exportado ilegalmente desde Brasil”. Por eso hay que devolver el fósil. El portavoz dijo que la posición es clara.

