5 factores de riesgo que debes evitar

Aunque el cáncer nasal se considera un cáncer poco común en Europa, existen algunos factores de riesgo que debes conocer y evitar.

Según la información recibida de, se desarrollan cánceres nasales y nasofaríngeos. Centro especializado multidisciplinar MCCLINIC A menudo no está claro. Por ejemplo, si se forma un tumor oculto en los senos nasales, las molestias y los síntomas suelen aparecer sólo en una fase avanzada. Dependiendo de la zona de la nariz donde se localice el tumor, el cáncer nasal se manifiesta a través de diferentes signos. Existen muchos factores de riesgo que pueden favorecer el desarrollo del llamado cáncer de nasofaringe.

Prevención del cáncer nasal: 5 factores de riesgo a evitar

Dado que la inhalación de madera es un factor de riesgo de tumores nasales, el cáncer nasal se considera una enfermedad profesional entre los carpinteros. © Roslanchik/Imago

A diferencia de Asia, donde los tumores malignos en la región nasal son comunes, el cáncer nasal es ruidoso en Europa. Centrarse en línea Cáncer raro. En Alemania, se estima que alrededor de 50 de cada 100.000 personas desarrollan cáncer de cabeza y cuello cada año, y las personas de determinadas zonas tienen menos posibilidades de sobrevivir. Menos de una de cada 100.000 personas en este país ha desarrollado cáncer de orofaringe en los últimos años. La mayoría de los tumores que crecen en la nariz son benignos. Sin embargo, los tumores que crecen en la nasofaringe y, por tanto, internamente, suelen ser malignos.

Actualmente no existe información confiable sobre las causas del cáncer nasal. Sin embargo, los científicos y médicos han identificado algunos factores que aumentan el riesgo de cáncer nasal y pueden contribuir al desarrollo del tumor. Entonces, los siguientes factores de riesgo pueden promover el cáncer nasal:

Inhalar polvo de madera (el cáncer nasal se considera una enfermedad profesional entre los carpinteros)

Predisposición genética (el cáncer de nariz a menudo ocurre en personas cuyo pariente de primer grado también padece la enfermedad)

Los virus favorecen el desarrollo del cáncer nasal (p. ej., virus de Epstein-Barr, virus del papiloma humano)

de fumar

Consumo excesivo de alcohol

Cáncer de nariz y sus posibilidades de recuperación: La probabilidad de supervivencia a cinco años es del 60 al 75 por ciento

Es fundamental someterse a un examen temprano si aparecen síntomas, ya que cuanto antes los médicos detecten el cáncer nasal, mejor será el pronóstico para los pacientes. Según el Manual MSD, entre el 60 y el 75 por ciento de las personas con cáncer en etapa temprana sobreviven al menos cinco años después del diagnóstico. Por el contrario, menos del 40% de los pacientes con cáncer en etapa avanzada siguen vivos al menos cinco años después del diagnóstico.

