Serie: Miseria educativa, segunda parte: Miedo a un sexo más inteligente

El sistema educativo alemán lleva 25 años en una espiral descendente. Los últimos resultados de PISA marcan el punto más bajo hasta el momento. Rápidamente se interpretaron como migración y cierre, pero esto no es suficiente. Desde el jardín de infantes hasta la escuela secundaria, hubo un cambio ideológico que provocó una disminución en la calidad de la educación y la enseñanza. Las actitudes de los políticos y los investigadores en educación deben cambiar para que nuestros niños puedan volver a aprender algo tangible. En uno Serie de cinco partes La profesora de educación especial y psicóloga clínica Miriam Stiller explica de dónde vienen estos avances no deseados, cómo afectan a los estudiantes y qué es necesario cambiar. Esta es la segunda parte de la serie.

“¡El estudiante trabajador!” ¿Quién no conoce el insulto del último asiento? Los logros deportivos están fuertemente asociados con el alto rendimiento, la inteligencia y el género masculino. No te gusta ver eso y en lugar de eso gritas “nerd” o, más característicamente, “¡elitista!”.

Los niños parecen adaptarse bien al hecho de que las matemáticas tienen su propio lenguaje, que siempre es conciso y claro, similar a los lenguajes de programación, en los que siempre están interesados ​​más niños que niñas, aunque ya hay aplicaciones como “Scratch Junior” disponibles para niños. . Los niños pequeños dan. Pero desde el primer estudio PISA en 2001, la representación del lenguaje natural en matemáticas ha aumentado significativamente. Ya se considera una hazaña matemática leer dos números en un pictograma. Esto está en consonancia con la fortaleza lingüística de las niñas. La notación matemática adecuada ha pasado a un segundo plano.

Los niños generalmente se desempeñan mejor

En el Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) y TIMS, la ventaja de desempeño de los niños en matemáticas y ciencias ha disminuido recientemente, pero no porque las niñas hayan alcanzado su nivel, sino porque el desempeño de los niños ha seguido disminuyendo. En general, TIMMS sigue mostrando claramente que los niños avanzan en matemáticas: a pesar de los diferentes métodos de enseñanza internacionales (Europa, Asia, América…), no hay un solo país participante en el que las niñas superen estadísticamente de manera significativa a los niños.

Independientemente de si se clasifican los logros según áreas temáticas (alfabetización, ingeniería, datos) o logros cognitivos (reproducción, aplicación, resolución de problemas): las niñas no tienen una ventaja significativa en ningún conjunto de tareas. Sería ridículo atribuir esto a un factor discriminatorio internacional y no a la naturaleza. Los niños generalmente obtienen mejores resultados porque hay más niñas en el penúltimo nivel de rendimiento y más niños en el nivel de rendimiento más alto.

“Correcciones” inapropiadas.

Lo triste es que nadie parece estar contento con esta situación entre los niños: “Este resultado no puede ser satisfactorio en términos de reducir las disparidades de género en la materia de matemáticas”, escriben los autores de TIMMS. ¿Qué puede tener de malo tener que aceptar esta diferencia además de la diferencia en masa muscular y campo de visión entre hombres y mujeres? ¿Por qué debería ser necesario hacer que las lecciones de matemáticas sean cada vez menos matemáticas y, por lo tanto, más inapropiadas, para que sean más “amigables con las niñas”?

El abandono cada vez mayor de la escritura y las pruebas matemáticas perjudica en última instancia a todos los que quieren y deben aprender matemáticas correctamente. Lo que es un número primo es eternamente fijo e inmutable, y esa es la esencia de las matemáticas: jugar con las matemáticas como si fuera posible comenzar con la siguiente corrección ortográfica aquí no conduce a nada bueno. Esto es exactamente lo que está sucediendo en este momento: se evitan ejercicios supuestamente aburridos, se supone que diversas tareas de aplicación resultan en libros de texto increíblemente desordenados y los datos matemáticos básicos pasan a un segundo plano en favor de la simplificación. Esto confunde tanto a niñas como a niños y, al final, las puntuaciones de todos son peores.

Los niños y las niñas se motivan de manera diferente

Tampoco tiene sentido que ahora grupos de chicas estén desarrollando “tareas creativas conjuntas” para el Concurso Nacional de Informática, porque resulta que sólo el 7% de los participantes en la ronda final son mujeres. Una encuesta ha demostrado que las niñas simplemente no se sienten motivadas a estudiar ciencias de la computación por la imagen de personas inteligentes pero nerds con altos ingresos. Los investigadores describen “la motivación intrínseca como la variable de valor más explicativa en forma de actitudes positivas específicas del sujeto” y enfatizan “el concepto de agencia intrínseca”.

En alemán esto significa: Los niños simplemente están más interesados ​​en las matemáticas y la informática y tienen más confianza en sí mismos. Si amas algo, querrás esforzarte más en ello. La afirmación de que el “concepto de autocapacidad” debería ser esencialmente el mismo para ambos sexos y que las diferencias son el resultado únicamente de limitaciones sociales puede tomarse como una refutación décadas después de que se anunciaran las funciones del MINT.

¿Por qué no? ¿Por qué las niñas no deberían estar menos interesadas en la informática y más en la odontología? No hay ningún valor intrínseco en estudiar informática sólo porque los niños lo hacen. ¿No hay un sexismo persistente en los esfuerzos por empujar a las niñas a los campos masculinos, como si los trabajos favorecidos por los hombres fueran inherentemente mejores? Y si se quiere, ¿no deberíamos fijar también una cuota de mujeres en la recogida de basura? Durante mi reciente visita de inspección al centro de reciclaje, esta profesión estaba unilateralmente dominada por los hombres. Si el liderazgo del movimiento Fridays for Future está dominado por mujeres, ¿no deberían estarlo también sus actividades de reciclaje?

CREAMOS EN LA JUVENTUD: Chicas interesadas y talentosas tienen acceso gratuito a trabajos MINT. Podemos permitir que los estudiantes elijan carreras de manera segura en función de sus fortalezas y preferencias. Sabrán qué hacer. Si el chico quiere ser ingeniero, pero la chica quiere crear una agencia de empleo, o viceversa, hay que darles esa libertad.

Miedo al sexo “inteligente”.

Creo que los puntos fuertes de los niños en matemáticas no se subestiman sólo porque la gente crea que todas las profesiones deben ocuparse por igual. Sospecho que hay otra razón más profunda detrás de esto, basada en un malentendido.

La verdad es que ser muy bueno en matemáticas y ciencias probablemente indica un alto nivel de inteligencia. También es un hecho que el número de niños con talento atlético es mayor que el de niñas. Los hombres son superiores a las mujeres en razonamiento matemático y orientación espacial, mientras que las mujeres son ligeramente superiores en habilidades aritméticas puras como división escrita, etc. No es un hecho, sino un temor: si admites que los niños en la escuela suelen ser mejores que las niñas en matemáticas, declaras que las niñas son el sexo más tonto.

Todo el mundo conoce a alguien de la época escolar.

Pero eso es sólo la mitad de la historia: sí, hay chicos más inteligentes. ¡Pero también más personas con discapacidad mental! La inteligencia se distribuye en una curva de campana de Gauss. Esto se utilizó para decorar el billete de 10 marcos alemanes, tal vez alguien lo recuerde. Hay algunos valores, pero muy altos y muy bajos, debajo de las extensiones izquierda y derecha de esta curva, en términos de inteligencia, el número de personas muy dotadas y el número de personas con discapacidad mental. Esta curva es generalmente más amplia en hombres que en mujeres. Esto significa, por un lado, que hay más varones superdotados que destacan de forma natural en la vida escolar cotidiana.

Por otro lado, también hay un mayor número de niños con discapacidad mental, pero son menos visibles para el estudiante promedio porque, a pesar de toda la inclusión, no suelen asistir a escuelas ordinarias. Por lo tanto, nadie se compara con ellos en el pensamiento cotidiano, ni desempeñan ningún papel en los resultados de PISA y TIMS. Sin embargo, en la experiencia de la gran mayoría de los estudiantes, hay niños que obtienen muy buenos resultados. Todo el mundo conoce a alguien de la época escolar. También aumenta el rendimiento medio de los hombres en las pruebas PISA y TIMS. Por lo tanto, se puede afirmar con seguridad que los niños de la escuela secundaria obtienen mejores resultados en matemáticas y que cursos optativos más profundos beneficiarían a los interesados.

Lo que no te conviene está hecho a tu medida

De hecho, todos estos son hechos relevantes a considerar al diseñar lecciones. En cambio, se evitó la cuestión: durante noventa años, incluso las pruebas de inteligencia fueron diseñadas desde el principio para eventualmente contener sólo tareas que no mostraran diferencias de género. Además, cada vez se niega más la existencia del sexo biológico.

Reemplazamos lo que no se ajusta a ciertos objetivos ideológicos con la ciencia de Pippi Calzaslargas: tres por tres es igual a seis, weedywidwit… Los estudiantes de hoy están menos dispuestos a ver que 10:2 = 4 no es simplemente incorrecto, sino absolutamente cierto. El mismo error que 10:2 = 576. En TikTok e Instagram, todo esto se conoce como “Girl Math”, al menos con un toque de autoironía: con reglas como “Si devuelves la ropa que pediste, ya no tienes más que 10:2 = 576”. él.” Ganar dinero” o “Todo lo que hago con el saldo de una tarjeta de crédito” Paga, es gratis”, las mujeres jóvenes confían en sus compras impulsivas.

Durante varios años, cualquiera que se sintiera mal por este tema podía recurrir al diagnóstico de “ansiedad matemática”, que promovía un psiquiatra alemán. El hecho de que el miedo a las matemáticas surge principalmente de la incapacidad y puede superarse mediante el aprendizaje ha quedado ampliamente demostrado en el estudio más reciente del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA). Pero es más divertido sufrir algo que tener que hacer algo.

Ofreciendo la misma oportunidad a todos

Al mismo tiempo -y de acuerdo con la ideología subyacente- las niñas se ven favorecidas en la realidad escolar: está bien documentado que las niñas obtienen mejores calificaciones escolares que los niños en casi todas las materias, a pesar de que los niños obtienen igual o mejor desempeño en pruebas de desempeño anónimas. Los niños suelen estar en desventaja en lo que respecta a las calificaciones personales. Sin embargo, esto no se considera un problema porque se trata de una “discriminación positiva” a favor de las niñas, mientras que las matemáticas a veces se descartan como una “demostración de masculinidad”. Los niños parecen ser sorprendentemente resilientes porque han logrado mantener su ventaja objetiva en el desempeño a pesar de años de privaciones.

Especialmente como madre de dos niños y dos niñas, espero que las diferencias de género sean aceptadas como ciertas y que cada persona tenga derecho a desarrollar sus fortalezas individuales. De hecho, la “igualdad de oportunidades” en nuestro sistema educativo se creó precisamente con este propósito: brindar a todos la misma oportunidad de aprovechar al máximo lo que está a su disposición. Esto no quiere decir que a todos les salga lo mismo, y que haya que quitarles algo a unos e imponerles algo a otros para que todos acaben con el mismo resultado. Y las oportunidades deben ser iguales: sólo una sociedad de clones andróginos en complejos habitacionales estatales puede proporcionar resultados completamente iguales. Al menos ya no habrá nerds.

