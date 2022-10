5 hábitos que pueden dañar tu dispositivo

a: Laura Nobbs

La tiroides también se ve afectada por malos hábitos de los que definitivamente debes deshacerte. Estos incluyen el tabaquismo, el estrés y la mala alimentación.

La glándula tiroides es el centro de control más importante del cuerpo. El órgano parecido a una mariposa afecta no solo el metabolismo al liberar muchas hormonas importantes, sino también el sistema cardiovascular y la digestión. Si hay un trastorno de los órganos, pueden ocurrir diversas enfermedades. por Una tiroides hipoactiva plantea riesgos para la salud de bebés y niñosSi la enfermedad no se trata a tiempo.

Para que la glándula tiroides funcione correctamente, una dieta saludable es crucial. Porque la glándula tiroides solo puede funcionar de manera óptima con los nutrientes adecuados. regularmente Comer pescado puede prevenir el hipotiroidismo. Aquí puedes conocer qué tener en cuenta a la hora de elegir tu alimentación y los hábitos que enferman a un afiliado.

Tiroides: cinco hábitos que enferman el órgano

tiroides para eso equilibrio hormonal responsable en el cuerpo. Produce hormonas que regulan el metabolismo, el estado de ánimo, los latidos del corazón y la temperatura corporal. Si la glándula tiroides se desequilibra, esto tiene un efecto en todo el organismo. La dieta juega un papel importante en producción de hormonas. La glándula tiroides necesita ciertos nutrientes para funcionar correctamente.

El estrés excesivo puede afectar la glándula tiroides y, por lo tanto, el equilibrio hormonal. © Andriy Popov / IMAGO

El yodo es uno de los nutrientes más importantes para la glándula tiroides. Si se ingiere muy poco yodo a través de los alimentos, puede provocar un mal funcionamiento de los órganos. frecuente síntomas Fatiga, problemas de concentración, ganancia o pérdida de peso no deseada y problemas cardiovasculares. La deficiencia de yodo también puede provocar un agrandamiento de la glándula tiroides.

Tiroides: deficiencia de yodo debido a una dieta inadecuada

para uno deficiencia de yodo Para prevenir esto, es importante comer suficientes alimentos que contengan yodo. Dado que el suelo local contiene muy pocos oligoelementos, es importante tomar yodo a través de los alimentos de manera específica. Según la Sociedad Alemana de Nutrición, los niños necesitan entre 100 y 140 microgramos de yodo al día, mientras que los adultos necesitan entre 180 y 200 microgramos. Las mujeres embarazadas y las madres lactantes en particular tienen una necesidad particularmente alta de yodo.

Los siguientes alimentos son generalmente ricos en yodo:

Pescados de mar como eglefino, bacalao y mejillones

algas japonesas

Verduras como la espinaca y el brócoli

te negro

huevos

carne de res

Leche y productos lácteos

productos integrales y legumbres

Glándula tiroides: previene la disfunción y la enfermedad

Además de la dieta, los hábitos nocivos como fumar pueden dañar la glándula tiroides. Los cigarrillos y el tabaco contienen toxinas que pueden afectar el equilibrio hormonal. de acuerdo a periódico farmacéutico Los fumadores tienen más probabilidades de desarrollar enfermedades autoinmunes de la glándula tiroides. El consumo de alcohol también puede provocar problemas metabólicos y, por lo tanto, función tiroidea Efecto. Los médicos también suponen que el alcohol daña las células tiroideas y, por lo tanto, inhibe la producción de hormonas.

Dado que la respiración también puede afectar el equilibrio de las hormonas, es importante prevenir el estrés tanto como sea posible. Cualquiera que esté constantemente bajo presión y que además se mueva muy poco causa daño a la glándula tiroides. Según los expertos, la enfermedad latente puede propagarse como resultado del estrés constante. Los afectados deben reconocer y reducir los posibles factores estresantes en una etapa temprana para prevenir la enfermedad de la tiroides.

