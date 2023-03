5 síntomas de la enfermedad

24 vida enfermedades

de: judith moreno

está dividido

Los cálculos renales a menudo pasan desapercibidos durante mucho tiempo. Sin embargo, hay algunas enfermedades que pueden ser indicativas de la condición.

Alrededor del cinco por ciento de los alemanes sufren de cálculos renales. Estos son precipitados compactos que consisten en pequeños cristales. Normalmente, se excreta a través de los riñones todos los días y se disuelve en la orina. Sin embargo, cuando hay demasiados cristales en muy poca orina, se desarrollan cálculos renales (o urolitiasis). Puede pasar desapercibido durante mucho tiempo. Sin embargo, hay muchos signos que podrían indicar la condición.

Cálculos renales: cinco síntomas que indican la condición

El dolor tipo cólico en la parte inferior del abdomen puede ser un síntoma típico de los cálculos renales. © PhilingsMedia / IMAGO

Los médicos distinguen entre cuatro tipos diferentes de cálculos renales. La mayoría de los cálculos renales (70 por ciento) se denominan cálculos de oxalato de calcio, que se forman como resultado de la excreción excesiva de calcio y oxalato en la orina relacionada con el metabolismo. Los cálculos de ácido úrico constituyen otro diez por ciento de los cálculos renales. Se desarrolla principalmente como resultado de la dieta. La ingesta excesiva de proteínas animales y alcohol, así como el ayuno, conducen a este tipo de cálculos renales. Las infecciones del tracto urinario, a su vez, pueden conducir a los llamados cálculos de fosfato de calcio. Los cálculos de cisteína son los más raros de ellos. Son causados ​​por trastornos metabólicos congénitos.

Esto conduce a un aumento en la concentración de cisteína ácida soluble en la orina. Debido a que los enfermos carecen de una proteína de transporte en el intestino delgado, entra más cisteína en la orina que las personas sanas. Porque normalmente la proteína filtrará algunas sustancias como la cisteína/cisteína del producto de digestión. Sin embargo, se acumula en concentraciones de 20 a 30 veces mayores y cristaliza. Los cálculos renales generalmente se forman en las cavidades renales y viajan desde allí a través de la pelvis renal hasta el uréter, donde a menudo se alojan. Esto causa los siguientes síntomas, que en última instancia pueden ser un signo de la afección:

Dolor tipo cólico (en el área de los riñones, la espalda o la parte inferior del abdomen)

náuseas

vómitos

Fiebre

sangre en la orina

Encuentre más temas de salud interesantes en nuestro boletín gratuito, al que puede suscribirse aquí.

Cálculos renales: En el peor de los casos, existe riesgo de septicemia

Cuando el uréter está bloqueado, puede ocurrir retención urinaria, lo que requiere tratamiento. Como la orina ya no se puede drenar, se acumula en la pelvis renal. Esto no solo puede dañar los riñones, sino que las bacterias también pueden multiplicarse rápidamente y provocar inflamación. Si los valores de inflamación aumentan, puede conducir a una septicemia.

Este artículo solo contiene información general sobre el tema de salud relevante y, por lo tanto, no está destinado al autodiagnóstico, el tratamiento o la medicación. No reemplaza de ninguna manera una visita al médico. Desafortunadamente, nuestros editores no pueden responder preguntas individuales sobre imágenes clínicas.