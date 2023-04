6 alimentos que debes comer

24 vida salud

de: judith moreno

El ataque al corazón se puede prevenir siguiendo una dieta adecuada. Un experto recomienda la regla 6:3, que consiste en apostar por alimentos específicos.

Las enfermedades cardiovasculares se encuentran entre las causas más comunes de muerte en Alemania. Cada año, más de 300.000 personas sufren un infarto, que puede anunciarse con semanas de antelación. Por eso es importante hacer algo bueno para el corazón y reducir los riesgos personales. La dieta adecuada puede ayudar con esto. Por lo tanto, confíe en ciertos alimentos para protegerse del sufrimiento.

Prevención de infartos: seis alimentos que debes comer

Un ataque al corazón se puede prevenir con una dieta saludable. © Xenón / Imago

Comer una dieta bien balanceada puede ayudar a mantener su corazón saludable. Por otro lado Centrarse en Internet El Dr. cardiólogo recomienda. Regla 6:3 de Stefan Waller: hay seis alimentos que debes comer todos los días. Por otro lado, hay tres alimentos que debes evitar si quieres protegerte de un infarto. Los siguientes seis alimentos son importantes para un corazón sano:

verduras No se trata solo del final cuando se trata de una dieta saludable en general: las verduras son especialmente buenas para el corazón. Además de muchos carbohidratos complejos, contiene muchas sustancias vegetales secundarias y antioxidantes. Protegen nuestras células y regulan nuestros niveles de lípidos en sangre y los niveles de azúcar en sangre.

No se trata solo del final cuando se trata de una dieta saludable en general: las verduras son especialmente buenas para el corazón. Además de muchos carbohidratos complejos, contiene muchas sustancias vegetales secundarias y antioxidantes. Protegen nuestras células y regulan nuestros niveles de lípidos en sangre y los niveles de azúcar en sangre. legumbres Contienen muchas buenas proteínas vegetales y, por lo tanto, te mantienen lleno durante mucho tiempo. Las legumbres también contienen carbohidratos buenos y complejos. Aseguran una respuesta plana de la insulina al no permitir que los niveles de azúcar en la sangre aumenten rápidamente.

Contienen muchas buenas proteínas vegetales y, por lo tanto, te mantienen lleno durante mucho tiempo. Las legumbres también contienen carbohidratos buenos y complejos. Aseguran una respuesta plana de la insulina al no permitir que los niveles de azúcar en la sangre aumenten rápidamente. Baya Cuando se trata de frutas, se recomiendan especialmente las bayas, ya que contienen muchos antioxidantes y menos fructosa. Porque demasiado puede, a su vez, convertirse en un problema y tener un impacto negativo en la salud del corazón.

Cuando se trata de frutas, se recomiendan especialmente las bayas, ya que contienen muchos antioxidantes y menos fructosa. Porque demasiado puede, a su vez, convertirse en un problema y tener un impacto negativo en la salud del corazón. Nueces Contienen ácidos grasos insaturados, buena proteína vegetal, fibra dietética, subproductos de materia vegetal y antioxidantes, y por lo tanto ayudan al corazón.

Contienen ácidos grasos insaturados, buena proteína vegetal, fibra dietética, subproductos de materia vegetal y antioxidantes, y por lo tanto ayudan al corazón. Pez Contiene nutrientes importantes para el cuerpo humano, como vitaminas, minerales, proteínas de fácil digestión y ácidos grasos esenciales omega-3. El salmón, el arenque y la trucha, por ejemplo, tienen un alto contenido de ácidos grasos que son buenos para el cerebro, el sistema inmunológico y el corazón. Por lo tanto, deberían aterrizar regularmente en la lista.

Contiene nutrientes importantes para el cuerpo humano, como vitaminas, minerales, proteínas de fácil digestión y ácidos grasos esenciales omega-3. El salmón, el arenque y la trucha, por ejemplo, tienen un alto contenido de ácidos grasos que son buenos para el cerebro, el sistema inmunológico y el corazón. Por lo tanto, deberían aterrizar regularmente en la lista. productos integralesLos granos deben consumirse en su forma sin procesar para proteger el corazón. Los productos integrales son particularmente adecuados para esto, por ejemplo, avena integral o pan integral. Se recomienda utilizar cebada y avena.

Prevenir un infarto: tres alimentos que es mejor evitar

Si bien estos alimentos promueven la salud del corazón, es mejor evitar otros, según el médico. La carne, especialmente la carne roja y procesada (como el salami, el tocino y el jamón), es un “gran problema” para el corazón. Entonces Waller se abstiene de comerlo, porque el riesgo de enfermedad coronaria, por ejemplo, aumenta en un 18 por ciento por cada 50 gramos (equivalente a aproximadamente una rebanada de cerdo) de carne sin procesar. Además, las bacterias intestinales convierten las sustancias de la carne en sustancias dañinas para el sistema cardiovascular, como el N-óxido de trimetilamina (TMAO). Esto afecta el metabolismo del colesterol y los ácidos biliares y promueve la inflamación de la pared del vaso.

Además de la carne, también se aconseja no comer alimentos ultraprocesados ​​o procesados. Tienden a tener un alto contenido de azúcar, sal y grasas no saludables, lo que puede hacer que sean perjudiciales para el corazón y la salud. Al mismo tiempo, si desea proteger su corazón, también debe evitar los refrescos debido a sus efectos nocivos para la salud.

