7 cosas que debes hacer para evitar coger la gripe en invierno

Ya sea en la oficina, en el tren o en casa: en todas partes la gente tose y se suena la nariz: la temporada de frío está en pleno apogeo. Las personas infectadas con el virus de la gripe se ven especialmente afectadas. La enfermedad y sus efectos posteriores pueden durar hasta varias semanas. Para que no llegue a eso, te tenemos 7 consejos sobre cómo hacerlo Prevenir la influenza Puedes mantenerte saludable este invierno.

Prevención de la gripe: por eso es especialmente importante este invierno

La epidemia de gripe nos está afectando especialmente este invierno. ¿Por qué es así? Los últimos dos años han sido invierno. Medidas preventivas debido a la propagación del virus Corona. Gracias a las mascarillas obligatorias, el distanciamiento social, el lavado de manos y los desinfectantes, los virus del resfriado y la gripe tienen pocas posibilidades de propagarse.

Muchas personas han podido prevenir la gripe de esta manera, pero es posible que este invierno nos hayamos quedado atrás. La mayoría de las regulaciones para contener la pandemia de Corona ahora se han levantado, lo que significa… Que los gérmenes puedan volver a reproducirse y propagarse sin obstáculos. Dado que durante los últimos dos años no hemos tenido ningún contacto con gérmenes, nuestro sistema inmunológico no se da cuenta de ellos. Esto significa que nuestro cuerpo no puede depender de información de infecciones previas para combatir patógenos.

Prevención de la gripe: esto es lo que puede hacer

Afortunadamente, cómo nos protegemos de los patógenos está en gran medida en nuestras manos. Porque no sólo puedes intentar evitar infecciones, sino que también puedes fortalecer tu sistema inmunológico. aquí 7 consejos sobre cómo prevenir la gripe.

1. No te toques la cara

Es difícil, pero sobre todo en invierno. Debemos mantener los dedos alejados de la cara. Porque los virus de la influenza se propagan principalmente a través de gotitas o frotis. Si tiene patógenos en las manos y luego se frota los ojos o se muerde las uñas, los virus pueden ingresar a su cuerpo y enfermarlo.

2. Desinfección de manos

No sólo durante la pandemia, sino también cada invierno, se recomienda asearse bien varias veces al día Lavarse las manos con jabónPara eliminar patógenos. Problema: El lavado constante hace que el cuero se seque y se vuelva quebradizo. El aire frío hace el resto y provoca que la piel sensible se agriete, lo que supone otro riesgo de contraer gripe.

el Sociedad Alemana de Dermatología (DDG) recomendar Entonces, desinfecta tus manos. esto es permanente Suave con la piel que lavarse las manos.. Pero esto sólo se aplica siempre y cuando tus manos no estén visiblemente sucias o grasosas. También es importante disponer de un producto de cuidado, p. B- Crema de manos con urea para hidratar las manos secas.

3. Utiliza los pañuelos correctamente

Normalmente sólo usamos pañuelos para sonarnos la nariz. Pero también debemos utilizarlos cuando tengamos que toser. Los usamos a menudo Usa toallas de papel Llévalo siempre en los bolsillos de tu chaqueta o bolso. Esto es peligroso porque los patógenos pueden vivir en las superficies durante varias horas. Es por eso que siempre debes desechar los pañuelos usados ​​inmediatamente.

3. Ventilar regularmente

A menudo se subestima la importancia del aire fresco. Pero deberías Ventilar al menos 3 veces al día durante 10 minutos.Cuando compartes habitación con otras personas. El motivo: la presencia de aerosoles en el aire, que son pequeñas gotas que pueden estar contaminadas con virus. Para eliminarlos, se debe reemplazar el aire. Esto es especialmente importante en oficinas diáfanas, salones, pero también en aulas.

4. Dormir mucho

Dormir lo suficiente es sumamente importante si queremos prevenir la gripe y fortalecer el sistema inmunológico. como institución de atención médica mencionadoLas personas que duermen menos de 7 horas por noche tienen aproximadamente 3 veces más probabilidades de resfriarse que las personas que duermen más. Puede encontrar consejos para dormir bien por la noche aquí.

5. Evita el estrés

Ya sea en el trabajo o en la vida privada, siempre hay algo que hacer. Esto puede convertirse rápidamente en estrés constante. Se ha demostrado que es perjudicial para nuestra salud. Lo más importante es que tú Permítase breves descansos y aléjese de la vida cotidiana.. La mejor manera de hacerlo es hacer ejercicio, visitar la sauna y caminar. Los tres tienen la ventaja de que también pueden fortalecer tu sistema inmunológico. Puedes encontrar más ideas para momentos de bienestar sin mucho esfuerzo aquí.

6. Lleva una dieta rica en vitaminas.

Mucha gente apuesta por “alimentar” su sistema inmunológico con suplementos durante el invierno. Pero los nutrientes en cápsulas, tabletas efervescentes y gomitas están presentes. No hay ningún efecto científicamente probado.. ¡Por eso no sustituye a una dieta saludable!

Porque para poder prevenir la gripe, El cuerpo necesita vitaminas. Esto lo obtiene de alimentos saludables. Así que intenta incorporar más frutas y verduras a tu dieta en invierno. Los refrigerios adecuados incluyen: b. Muesli de manzana con nueces o plátano con mantequilla de maní.

7. Sal a caminar

Caminar al aire libre es especialmente eficaz si desea prevenir la gripe. Por un lado Hacer ejercicio fortalece tu sistema inmunológico. Por otro lado, su cuerpo produce vitamina D a través de la luz del día, y aquí puede ver por qué esto es especialmente importante en invierno.

La tristeza invernal no sólo desaparece cuando sales a caminar, sino que los virus también son menos dañinos. Porque corriendo al aire libre Se estimula la circulación sanguínea. Comienza el metabolismo. De esta manera también se apoya el sistema inmunológico.

Prevención de la gripe mediante la vacunación

Otra forma de protegerte de la gripe El el Vacuna anual contra la influenza. El Comité Permanente de Inmunización (STIKO) recomienda esto en particular para personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas, residentes de residencias de ancianos y residencias de ancianos, y personas que conviven o cuidan de personas en riesgo. También deben vacunarse las personas que tienen mucho contacto con otras personas debido a su trabajo.

Porque la gripe suele afectar a niños y adultos sanos Sin complicaciones La vacunación no es necesaria en absoluto. Si también se quiere prevenir la gripe, la vacunación tiene sentido.