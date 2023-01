de: Natalie Hall con un pene

separar

No podemos detener el envejecimiento, pero una nutrición adecuada puede ayudar a que las células y la piel de su cuerpo se mantengan frescas y saludables por más tiempo.

1/10 ¡Los arándanos son el último “alimento de belleza”! Contienen fitoquímicos y son ricas en vitaminas y antioxidantes que eliminan los radicales libres y así ralentizan el proceso de envejecimiento de la piel. (imagen icónica) © Science Photo Library / Imago

2/10 El cacao, especialmente en su forma cruda como grano o con un alto contenido de cacao, contiene varias sustancias vegetales secundarias, llamadas flavonoides. Estos tienen un efecto antiinflamatorio y protegen contra el envejecimiento celular rápido. El cacao es rico en antioxidantes que combaten el envejecimiento de la piel. (imagen icónica) © imageBROKER / Oleksandr Latkun / Imago

3/10 Las nueces contienen biotina o vitamina H, que las mantiene frescas, así como vitamina E y ácidos grasos omega-3. La biotina es esencial para construir y mantener las células de la piel, el cabello y las uñas. (imagen icónica) © Westend61 / Imago

4/10 Al igual que las nueces, las granadas también contienen muchos antioxidantes además de vitaminas y minerales. Los nutrientes estimulan la regeneración celular y ralentizan el proceso de envejecimiento. (imagen icónica) © Vsevolod Belousov / Imago

5/10 La avena es un verdadero “todo incluido” cuando se trata de nutrición. No solo te llena, sino que es rico en biotina, que fortalece la piel. (imagen de icono) © jirkaejc / Imago

6/10 La espinaca también es un alimento poderoso para la piel y las células del cuerpo. Las verduras son ricas en ácido fólico, que es necesario para los procesos de maduración y división celular en el cuerpo. La biotina presente también previene el proceso de envejecimiento de las células. (imagen icónica) © Vitalina-Rybakova / Imago

7/10 Una sustancia vegetal secundaria que contiene sulforafano presente en el brócoli combate los radicales libres y, por lo tanto, previene el proceso natural de envejecimiento de las células de la piel. (imagen icónica) © Alex9500 / Imago

8/10 Según el Centro Federal de Nutrición (BZfE), la calabaza contiene carotenoides, que actúan como antioxidantes para contrarrestar los radicales libres en el cuerpo y así proteger las células del daño. También se dice que los carotenoides protegen contra ciertos tipos de cáncer y enfermedades cardiovasculares. © Imágenes Cavan / Imaog

9/10 El aceite de oliva es saludable en muchos sentidos, como han demostrado varios estudios: reduce la presión arterial, previene el endurecimiento de las arterias (endurecimiento de las arterias), reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares como infartos y accidentes cerebrovasculares, y favorece la regeneración celular en el piel. (imagen icónica) © McPHOTO / Kerpa / Imago

10/10 El té verde no solo tiene un efecto anticancerígeno y protege los vasos del corazón. Los antioxidantes del té verde previenen los radicales libres que causan las arrugas y el envejecimiento prematuro, según Deutsches Grünes Kreuz e. V. (imagen de icono) © zidi / Imago

El proceso de envejecimiento gradual comienza a partir de los veinte años: el contenido de colágeno, elastina y ácido hialurónico en la piel disminuye y aparecen las primeras pequeñas arrugas. La producción de melanina en el cabello se ralentiza, por lo que se vuelve gris a partir de los 30 años o antes. La capacidad de oír también disminuye y se vuelve cada vez más difícil escuchar notas especialmente altas. La producción de alvéolos disminuye y nuestro cuerpo comienza a perder resistencia y fuerza, como conocimiento de quarks mencionado.

Todo el mundo envejece, el envejecimiento es un proceso natural que además está controlado genéticamente. A través de un estilo de vida saludable sobre Dieta con ayuno intermitente Y también el deporte y mucho ejercicio pueden tener un efecto positivo en el envejecimiento de las células.

Nutrición: Diez alimentos que ayudan a la piel y al cuerpo a mantenerse jóvenes por más tiempo

A pesar de tus inclinaciones, puedes hacer mucho para preservar tus células. Además de la dieta adecuada, el ejercicio adecuado es en realidad un factor de éxito importante. Hacer ejercicio regularmente ayuda al cuerpo. Reducir el estrés y por lo tanto reducir la formación de radicales libres.por esta razón Instituto Leibniz de Investigación sobre el Envejecimiento – Instituto Fritz Lippmann eV (FLI). Además, el sistema inmunitario se activa con el movimiento, por lo que procesos de envejecimiento Se ralentiza de forma más eficaz. El deporte también fortalece los músculos y tensa la piel. Resulta que los atletas en general tienen una piel particularmente elástica.

Este artículo solo contiene información general sobre el tema de salud relevante y, por lo tanto, no está destinado al autodiagnóstico, el tratamiento o la medicación. No reemplaza de ninguna manera una visita al médico. Desafortunadamente, nuestros editores no pueden responder preguntas individuales sobre imágenes clínicas.