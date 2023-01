Astronomía: Un agujero negro se traga a la misma estrella en varias etapas

(Este artículo también está disponible en alemán.)

Un equipo de investigación, utilizando el ya desaparecido Telescopio Espacial eRosita, descubrió un agujero negro que periódicamente traga partes de la misma estrella que sobrevivió a estas “comidas”. Como explica el Instituto Max Planck de Física Extraterrestre (MPE), el evento “asombroso” se descubrió durante un estudio del cielo en una galaxia oscura a mil millones de años luz de distancia. Allí se han observado estallidos masivos de rayos X un total de tres veces en un ritmo que se repite aproximadamente cada 220 días. La estrella solo perdió un pequeño porcentaje de la masa de nuestro Sol y, por lo tanto, sobrevivió al acercamiento.

Stern resiste enormes fuerzas

Secuencia de eventos (foto: MPE)

Cuando una estrella se acerca demasiado al agujero negro supermasivo en el centro de una galaxia y es desgarrada por las fuerzas de las mareas, los investigadores lo llaman un “evento de interrupción de las mareas”. Se pueden observar como destellos brillantes en el espectro ultravioleta y de rayos X, MPE explica. Dado que solo ocurren cada 10.000 años en la galaxia, es relativamente raro que tales eventos se observen en general. Por lo tanto, los brotes recurrentes son menos comunes y la evidencia de esto solo se ha descubierto recientemente. En tales casos, las estrellas sobreviven a fuerzas inimaginables y pierden solo una parte de sus capas exteriores. El agujero negro se alimenta, pero no devora toda la estrella. Al observar tales casos, se puede realizar una mejor investigación sobre el crecimiento de estos agujeros negros.

La fuente que ahora se muestra, denominada J0456-20, se encontró durante un estudio de todo el cielo. eRosita está buscando objetos mutables y obtuvo oro aquí en febrero de 2021. Incluso la observación en el telescopio de rayos X indica que es la misma estrella que se está separando gradualmente. Además, este fenómeno también se ha observado con antenas en Australia en la banda de radio y se han encontrado otras características que respaldan esta interpretación. En el caso de observaciones adicionales, los procesos físicos deben investigarse con más detalle. También es un laboratorio ideal “para probar la teoría general de la relatividad en campos gravitatorios muy fuertes”, agrega Andrea Merloni, directora de investigación de eRositas. Artículo de investigación sobre el descubrimiento. Ahora ha sido publicado en la revista Astronomy & Astrophysics.

El telescopio de rayos X eRosita (Roentgen Extended Survey with Imaging Telescope Array) puede mapear todo el cielo de rayos X a una profundidad sin precedentes. Completó su primer estudio completo a mediados de 2020. Está instalado junto al telescopio ruso ART-XC en la sonda espacial Spektrum-Röntgen-Gamma (Spektr-RG). Los funcionarios de Alemania decidieron a principios de 2022 desmantelar la herramienta en respuesta a la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. Desde entonces he dejado de hacer investigación. Sin embargo, los datos ya recopilados seguirán siendo evaluados. La revisión del caso de eRosita comenzó a mediados de noviembre, Informe a MPE. No está claro cuánto dura esto.



