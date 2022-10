7 zip pregunta sobre el embalaje

Hola,

Siempre he llenado mis dos cadenas de Iso con WinRar para generar algo de espacio de almacenamiento.

Después de que me dijeron que 7zip es más confiable y que los paquetes son mejores, quería preguntar qué debería elegir.

Tengo archivos ISO individuales de mis BluRays que simplemente están en mi disco duro sin una carpeta ISO activa.

Y creé una carpeta para una cadena, por ejemplo: [Ordner Naruto Shippuden Staffel 1-26] El BR-Iso individual está en esta carpeta.

Si ahora quiero empaquetar un BR-Iso en un archivo, tengo varias opciones, pero desafortunadamente no sé cuál es la mejor y más segura compresión.

Formato de archivo: 7z

Presión: 9 Ultra

Método de compresión: LZMA2 / LZMA / PPmd / Bzip2 – ¿Qué debo elegir para Iso?

Tamaño del diccionario _ 64 MB

Tamaño de palabra_64MB

Tamaño de bloque sólido: 16 GB / no sólido / sólido: ¿qué debo elegir para ISO (no quiero dividir nada más que crear un archivo, no como lo hice en ese momento en Rar ne ISO y dividir 200 partes diferentes)

Requisitos de memoria cuando se comprime: 80 %/8 GB/16 GB/32 GB, etc. hasta 128 GB: ¿cuál debo elegir?

¿Puedo usar Winrar para leer/descomprimir archivos 7zip en otra computadora o también necesito 7zip allí?

No quiero ninguna pérdida de calidad o integridad.

Haz cosas torpes un poco más pequeñas con Winrar/Zzip