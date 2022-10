FAILURE_BUCKET_ID: 0x124_0_AuthenticAMD_PROCESSOR_CACHE_IMAGE_AuthenticAMD.sys BSOD después de iniciar el juego

código:

Microsoft (R) Windows Debugger Version 10.0.25200.1003 AMD64 Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved. Loading Dump File [C:\WINDOWS\MEMORY.DMP] Kernel Bitmap Dump File: Kernel address space is available, User address space may not be available. ************* Path validation summary ************** Response Time (ms) Location Deferred srv* Symbol search path is: srv* Executable search path is: Windows 10 Kernel Version 19041 MP (16 procs) Free x64 Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS Edition build lab: 19041.1.amd64fre.vb_release.191206-1406 Machine Name: Kernel base = 0xfffff800`79800000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`7a42a290 Debug session time: Sun Oct 9 18:32:01.193 2022 (UTC + 2:00) System Uptime: 0 days 0:29:20.776 Loading Kernel Symbols ............................................................... ................................................................ ................................................................ .......... Loading User Symbols PEB is paged out (Peb.Ldr = 00000000`00235018). Type ".hh dbgerr001" for details Loading unloaded module list ............. For analysis of this file, run !analyze -v nt!KeBugCheckEx: fffff800`79bf8fa0 48894c2408 mov qword ptr [rsp+8],rcx ss:ffffcf00`e50a0940=0000000000000124 12: kd> !analyze -v ******************************************************************************* * * * Bugcheck Analysis * * * ******************************************************************************* WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR (124) A fatal hardware error has occurred. Parameter 1 identifies the type of error source that reported the error. Parameter 2 holds the address of the nt!_WHEA_ERROR_RECORD structure that describes the error condition. Try !errrec Address of the nt!_WHEA_ERROR_RECORD structure to get more details. Arguments: Arg1: 0000000000000000, Machine Check Exception Arg2: ffffbf0dc7250028, Address of the nt!_WHEA_ERROR_RECORD structure. Arg3: 00000000bc000800, High order 32-bits of the MCi_STATUS value. Arg4: 0000000001010135, Low order 32-bits of the MCi_STATUS value. Debugging Details: ------------------ KEY_VALUES_STRING: 1 Key : Analysis.CPU.mSec Value: 2328 Key : Analysis.DebugAnalysisManager Value: Create Key : Analysis.Elapsed.mSec Value: 2325 Key : Analysis.IO.Other.Mb Value: 0 Key : Analysis.IO.Read.Mb Value: 0 Key : Analysis.IO.Write.Mb Value: 0 Key : Analysis.Init.CPU.mSec Value: 906 Key : Analysis.Init.Elapsed.mSec Value: 10634 Key : Analysis.Memory.CommitPeak.Mb Value: 87 Key : Bugcheck.Code.DumpHeader Value: 0x124 Key : Bugcheck.Code.KiBugCheckData Value: 0x124 Key : Bugcheck.Code.Register Value: 0x124 Key : WER.OS.Branch Value: vb_release Key : WER.OS.Timestamp Value: 2019-12-06T14:06:00Z Key : WER.OS.Version Value: 10.0.19041.1 FILE_IN_CAB: MEMORY.DMP BUGCHECK_CODE: 124 BUGCHECK_P1: 0 BUGCHECK_P2: ffffbf0dc7250028 BUGCHECK_P3: bc000800 BUGCHECK_P4: 1010135 BLACKBOXBSD: 1 (!blackboxbsd) BLACKBOXNTFS: 1 (!blackboxntfs) BLACKBOXPNP: 1 (!blackboxpnp) BLACKBOXWINLOGON: 1 PROCESS_NAME: TheDivision2.exe STACK_TEXT: ffffcf00`e50a0938 fffff800`79cb44da : 00000000`00000124 00000000`00000000 ffffbf0d`c7250028 00000000`bc000800 : nt!KeBugCheckEx ffffcf00`e50a0940 fffff800`77d115b0 : 00000000`00000000 ffffbf0d`c7250028 ffffbf0d`c469a0a0 ffffbf0d`c7250028 : nt!HalBugCheckSystem+0xca ffffcf00`e50a0980 fffff800`79db662e : 00000000`00000000 ffffcf00`e50a0a29 ffffbf0d`c7250028 ffffbf0d`c469a0a0 : PSHED!PshedBugCheckSystem+0x10 ffffcf00`e50a09b0 fffff800`79cb5e01 : ffffbf0d`c7e51900 ffffbf0d`c7e51900 ffffbf0d`c469a0f0 ffffbf0d`c469a0a0 : nt!WheaReportHwError+0x46e ffffcf00`e50a0a90 fffff800`79cb6173 : 00000000`0000000c ffffbf0d`c469a0f0 ffffbf0d`c469a0a0 00000000`0000000c : nt!HalpMcaReportError+0xb1 ffffcf00`e50a0c00 fffff800`79cb6050 : ffffbf0d`c469e8a0 01d5ad18`00000000 ffffcf00`e50a0e00 01d5ad18`4dfba37b : nt!HalpMceHandlerCore+0xef ffffcf00`e50a0c50 fffff800`79cb5595 : ffffbf0d`c469e8a0 ffffcf00`e50a0ef0 00000000`00000000 00010018`0000005a : nt!HalpMceHandler+0xe0 ffffcf00`e50a0c90 fffff800`79cb7d55 : ffffbf0d`c469e8a0 01d6b17c`37fdc275 01d6b17c`37fdc275 00000000`00000000 : nt!HalpHandleMachineCheck+0xe9 ffffcf00`e50a0cc0 fffff800`79d0d809 : 00530059`0053020c 007e004d`00450054 00450052`002e0031 00000000`00000047 : nt!HalHandleMcheck+0x35 ffffcf00`e50a0cf0 fffff800`79c080fa : 00010018`000000f2 003d0000`00072629 01d6b17c`37fdc275 01d6b17c`37fdc275 : nt!KiHandleMcheck+0x9 ffffcf00`e50a0d20 fffff800`79c07db7 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KxMcheckAbort+0x7a ffffcf00`e50a0e60 00007ffe`242294c2 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiMcheckAbort+0x277 00000000`5ff1fd20 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x00007ffe`242294c2 MODULE_NAME: AuthenticAMD IMAGE_NAME: AuthenticAMD.sys STACK_COMMAND: .cxr; .ecxr ; kb FAILURE_BUCKET_ID: 0x124_0_AuthenticAMD_PROCESSOR_CACHE_IMAGE_AuthenticAMD.sys OS_VERSION: 10.0.19041.1 BUILDLAB_STR: vb_release OSPLATFORM_TYPE: x64 OSNAME: Windows 10 FAILURE_ID_HASH: {d6c4d869-cd29-1e48-0267-5766712959d2} Followup: MachineOwner --------- 12: kd> !errrec ffffbf0dc7250028 =============================================================================== Common Platform Error Record @ ffffbf0dc7250028 ------------------------------------------------------------------------------- Record Id : 01d8dbf88f38daf9 Severity : Fatal (1) Length : 936 Creator : Microsoft Notify Type : Machine Check Exception Timestamp : 10/9/2022 16:32:01 (UTC) Flags : 0x00000000 =============================================================================== Section 0 : Processor Generic ------------------------------------------------------------------------------- Descriptor @ ffffbf0dc72500a8 Section @ ffffbf0dc7250180 Offset : 344 Length : 192 Flags : 0x00000001 Primary Severity : Fatal Proc. Type : x86/x64 Instr. Set : x64 Error Type : Cache error Operation : Data Read Flags : 0x00 Level : 1 CPU Version : 0x0000000000a20f12 Processor ID : 0x000000000000000c Instr Pointer : 0x0x00007ffe242294c2 =============================================================================== Section 1 : x86/x64 Processor Specific ------------------------------------------------------------------------------- Descriptor @ ffffbf0dc72500f0 Section @ ffffbf0dc7250240 Offset : 536 Length : 128 Flags : 0x00000000 Severity : Fatal Local APIC Id : 0x000000000000000c CPU Id : 12 0f a2 00 00 08 10 0c - 0b 32 f8 7e ff fb 8b 17 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 Proc. Info 0 @ ffffbf0dc7250280 =============================================================================== Section 2 : x86/x64 MCA ------------------------------------------------------------------------------- Descriptor @ ffffbf0dc7250138 Section @ ffffbf0dc72502c0 Offset : 664 Length : 272 Flags : 0x00000000 Severity : Fatal Error : DCACHEL1_DRD_ERR (Proc 12 Bank 0) Status : 0xbc00080001010135 Address : 0x0000000126754860 Misc. : 0xd01a0ffe00000000