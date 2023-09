A las supermodelos famosas como Heidi Klum les encantan estos alimentos de belleza

“La belleza viene del interior”, ¿es eso realmente cierto? ¡La respuesta es sí! Si bien estamos mayoritariamente apegados a nuestros valores internos, la nutrición puede ser crucial para nuestra apariencia. Es por eso que estrellas como Miranda Kerr, Eva Longoria, Jessica Alba y Heidi Klum están utilizando el poder de los alimentos de belleza para darle a su cutis una porción extra de brillo. ¡Aquí te diremos qué alimentos prefieren las mujeres más bellas y qué curas milagrosas hacen!

Beauty Food: Belleza desde dentro con la nutrición adecuada

Qué maravilloso es despertarse cada día con una piel impecable y un cabello brillante, como las estrellas. Seguro que muchas de ellas cuentan con un equipo de maquillaje profesional para asegurar su look perfecto. Pero también dan gran importancia a una alimentación saludable e incorporan a su dieta alimentos cosméticos. Porque las vitaminas, minerales y otros nutrientes pueden garantizar una piel y un cabello hermosos. Entonces, si deseas un poco de belleza, definitivamente debes comer algunos alimentos además de tu rutina de cuidado de la piel.

Los mejores alimentos cosméticos que contienen vitamina A.

Los alimentos cosméticos que contienen vitamina A, en particular, garantizan una buena vista y una piel clara, nutren y reafirman la piel y se utilizan a menudo en productos antienvejecimiento. Gwyneth Paltrow también sabe que la vitamina A puede suavizar las pequeñas arrugas y darle a nuestra piel un brillo radiante. Precisamente por eso a la actriz le encanta coger aguacates y utilizarlos para crear diferentes platos como el shakshuka verde. Este superalimento tiene un efecto antiinflamatorio y proporciona valiosos ácidos grasos omega-3 que protegen el equilibrio de humedad y la producción de sebo.

Piel bonita gracias a los alimentos de belleza con vitamina C

La vitamina C es y seguirá siendo un multitalento: no sólo apoya el funcionamiento de nuestros sistemas inmunológico y nervioso, sino que también es responsable de la formación de colágeno. Además de los cítricos o las bayas, los tomates también son una valiosa fuente de vitamina C. También se incluye la modelo Heidi Klum. Tomates En su dieta, al fin y al cabo, tienen un sabor delicioso. Por cierto, la verdura roja también se utiliza en productos de belleza como cremas para la piel antiacné o productos antienvejecimiento. ¡Te contamos más sobre los trucos de belleza de Heidi Klum aquí!

Belleza desde dentro: alimentos de belleza que contienen vitamina B2

Es posible que haya tenido que lidiar con dolorosas grietas en las comisuras de la boca. Una de las causas de los labios agrietados puede ser la deficiencia de vitamina B2. Porque esta vitamina garantiza la salud de las mucosas, pero también es importante para las proteínas especiales del cristalino del ojo. Por eso a la modelo Gigi Hadid le gusta llenar su plato con muchas verduras como brócoli o repollo. Si no eres fanático de las verduras, ¡no te preocupes! La vitamina B2 también se encuentra, por ejemplo, en la leche y los productos integrales.

Belleza a través del selenio – Alimento de belleza

¿Tienes el cabello quebradizo, quebradizo o incluso caída del cabello? Entonces los alimentos con selenio podrían ser la respuesta para ti. El oligoelemento protege las células de los radicales libres, aporta importantes nutrientes a los folículos pilosos y favorece el crecimiento sano del cabello. El selenio también fortalece las uñas quebradizas, razón por la cual a estrellas como Blake Lively les encanta comer fuentes de selenio como nueces y semillas de lino; son un aderezo perfecto, especialmente para los platos del desayuno.

Cobre para la belleza desde dentro

Como oligoelemento importante, el cobre desempeña muchas funciones en el organismo. No sólo tiene un efecto antioxidante, sino que también favorece la producción de colágeno. También mejora la pigmentación de la piel y el cabello y reduce las arrugas. El producto de belleza se encuentra especialmente en los cereales, los anacardos o el café. Por eso la supermodelo Miranda Kerr no debería quedarse sin café por la mañana. Además de la cafeína, se dice que reduce las ojeras. Alternativamente, si no te gusta el café, puedes simplemente aplicar café frío en el área de los ojos: ¡una mascarilla perfecta!

Niacina para la piel: el superalimento de belleza definitivo

La niacina, también conocida como niacinamida o vitamina B3, es otra maravilla de belleza para nuestra piel. Favorece la división celular y garantiza una regeneración más rápida. En particular, se pueden prevenir la caspa y la piel agrietada. La actriz Jennifer Aniston apuesta por la carne y el pescado. Para todos los vegetarianos: las legumbres, las verduras y los productos integrales también contienen la valiosa niacina.

Alimentos de belleza que contienen biotina.

Ya se trate de imperfecciones de la piel, caída del cabello o uñas quebradizas, Biotin Beauty Vitamin es un verdadero producto versátil entre los potenciadores de la belleza. La vitamina es importante para nuestro metabolismo, la regeneración de las células de la piel y para garantizar un buen equilibrio de humedad en nuestra piel. Los plátanos, las espinacas o los huevos son ricos en biotina, un efecto que la actriz y modelo Eva Longoria conoce desde hace tiempo: para su piel joven, le gusta preparar platos con huevo, como tortillas. ¿Sabías que la yema de huevo también es un remedio ideal para el cabello seco?

Alimentos de belleza que contienen zinc: nutrición para una piel hermosa

Para protegerse de los asesinos de la belleza como las espinillas, puede consumir proveedores de zinc. El zinc desempeña funciones valiosas en el organismo y puede mantener nuestro equilibrio hormonal. Tiene efecto antiinflamatorio, regula la producción de sebo y puede reducir las imperfecciones de la piel. Y muchas legumbres como las lentejas y los frijoles o los productos lácteos y cárnicos proporcionan el prebiótico. Katy Perry apuesta por los hongos hidratantes. Además de sus propiedades antioxidantes, la vitamina D que contiene favorece una piel sana.

Agua: el alimento de belleza número uno

Si bebes lo suficiente, podrás disfrutar de una piel fresca y radiante. El agua asegura una hidratación adecuada y reduce la sequedad de la piel, las arrugas o el cutis apagado. Incluso la actriz Ashley Tisdale llamó la atención sobre esto en su cuenta de Instagram, recordando a sus fans que beban suficiente agua. Los adultos deben beber aproximadamente 1,5 litros de agua al día.

Verduras como refuerzo de nutrientes: ¡a Poppy Delevingne le encantan!

Los supergreens pueden proporcionar el impulso de energía perfecto. Tienen muchos nutrientes relacionados que tienen un efecto desintoxicante y de conexión a tierra. Las vitaminas y antioxidantes que contiene no sólo garantizan una piel sana sino que también promueven el crecimiento del cabello. Es por eso que la supermodelo Poppy Delevingne descubrió Pukka Super Greens Powder: aparentemente mezcla el polvo con agua todas las mañanas y lo bebe para comenzar el día de manera perfecta.

Aceite de chía, quinoa y coco: en la mesa de Jessica Alba todos los días

El superalimento de chía puede ayudar a combatir el cabello opaco y sin vida. Contiene ácidos grasos omega-3, así como antioxidantes y fibra. Por ejemplo, a la actriz Jessica Alba le encantan los platos de desayuno que llevan semillas de chía. También le encanta incluir la quinua en su dieta, ya que las vitaminas que contiene favorecen la renovación celular y garantizan un tono de piel uniforme. Además, muchas estrellas utilizan el aceite de coco a diario como potenciador de la hidratación de la piel y el cabello. Las grasas vegetales contienen minerales importantes que son saludables y dan un brillo hermoso.