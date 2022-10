A menudo es fatal debido a otros síntomas.

a: Natalie Hall con un pene

dividir, rasgar

Un ataque cardíaco a menudo se presenta de manera diferente en mujeres que en hombres, por ejemplo, con dolor en la parte superior del abdomen. Como resultado, a menudo se reconoce demasiado tarde, con terribles consecuencias.

Cuando piensas en un infarto, muchos probablemente piensan en un hombre tocándose el pecho. Este dolor agudo que se extiende a los brazos es uno de muchos signos, pero no es el más común. Los hombres se declaran Los ataques cardíacos no son infrecuentes con sudoración intensa. sobre mí. Las mujeres a menudo muestran síntomas diferentes a los de los hombres, por lo que en muchos casos no se interpretan correctamente: un ataque al corazón a menudo termina en la muerte.

Ataque al corazón: más probable que sea fatal en las mujeres

Las mujeres a menudo muestran síntomas diferentes a los de los hombres, por lo que un ataque cardíaco suele ser fatal. (Imagen icónica) © Uta Konopka / Imago

Más de 300.000 personas sufren anualmente un infarto en Alemania, según el Centro Alemán de Investigación Cardiovascular. V. “En comparación: el número de pacientes con ictus al año se acerca a los 200.000. Las señales de advertencia son diferentes y no específicas en caso de un infarto también Los síntomas del accidente cerebrovascular pueden variar – Pero ambos están dando señales mucho antes de eso.

Estadísticamente, las mujeres tienen menos probabilidades de sufrir un ataque al corazón que los hombres. de acuerdo a socio En 2019, cuatro de cada 100 muertes en mujeres se debieron a infartos, frente a seis de cada 100 muertes en hombres. Sin embargo, según el registro de ataques al corazón, los ataques al corazón se desarrollan. Más letal en mujeres que en pacientes masculinos – También en situaciones de emergencia. Más mujeres sucumben a un infarto de miocardio antes de que puedan ser tratadas en el hospital. Esto se debe en gran parte a los síntomas no específicos observados en las mujeres afectadas que no se describen de inmediato como si tuvieran un ataque al corazón.

Ataque al corazón: los síntomas difieren en las mujeres de los hombres

Los signos típicos de un ataque al corazón en las mujeres incluyen:

Dolor en la parte superior del abdomen

Náuseas y vómitos

dolor de espalda

Dolor de mandíbula, cuello o garganta

fatiga o debilidad

opresión en el pecho

Dolor o tirones en uno o ambos brazos

falta de aire severa

Dificultad para respirar

somnolencia

transpiración

Encuentre más temas de salud interesantes en nuestro boletín gratuito de 24vita, A la que puedes suscribirte aquí.

El dolor torácico clasificado como característico puede estar completamente ausente. En el llamado “ataque cardíaco silencioso” no hay ningún síntoma, por lo que puede convertirse rápidamente en una amenaza para la vida de las mujeres afectadas.

Este artículo contiene solo información general sobre el tema de salud relevante y, por lo tanto, no está destinado al autodiagnóstico, el tratamiento o la medicación. No reemplaza de ninguna manera una visita al médico. Desafortunadamente, nuestros editores no pueden responder preguntas individuales sobre imágenes clínicas.