¿Cómo estallan los rayos cósmicos?

Los eventos de Miyake plantean un misterio para los investigadores: en el intervalo promedio de mil años, la radiación en la Tierra aumenta considerablemente. Pero hasta el día de hoy nadie sabe por qué y qué efectos podría tener tal aumento de la radiación en los tiempos modernos.

Los eventos de Miyake llevan el nombre del astrónomo japonés Fusa Miyake. El Científico El primer estudio sobre este fenómeno se publicó en 2012. En ese momento, Miyake había estudiado los anillos anuales de los cedros japoneses, y estos árboles podrían tener varios cientos de años. Encontró que grandes cantidades de carbono radiactivo estaban incrustadas en los anillos de los árboles que se formaron en los años 774 y 775. El isótopo de carbono radiactivo se forma en la atmósfera bajo la influencia de los rayos cósmicos y se almacena en la materia orgánica muerta.

Entonces, el descubrimiento de Miyake significa que en los años en que se formaron los anillos de los árboles, una mayor cantidad de rayos cósmicos llegó repentinamente a la Tierra. Ahora sabemos que los estallidos de rayos cósmicos ocurren regularmente. Sin embargo, hasta ahora, nadie puede decir exactamente qué condujo a los eventos de Miyake. Incluso un estudio reciente no pudo resolver el misterio.

¿Son las tormentas solares un desencadenante?

Muchos de los eventos pasados ​​de Miyake ya están registrados. Con este fin, no solo se examinaron otros anillos de árboles, sino que también se determinó el contenido de berilio-10 en el hielo polar. Al igual que el carbono radiactivo, el berilio-10 se forma en la atmósfera bajo la influencia de los rayos cósmicos. Entonces, los eventos de Miyake también se pueden clasificar cronológicamente por analogía en las antiguas capas de hielo.

Los investigadores suponen que fue en los años 7176, 5410, 5259 y 663 a. 774 y 993 dC hubo un fuerte aumento de la radiación cósmica en la Tierra. Esto significa que, en promedio, ocurre un evento de Miyake cada mil años. Hasta ahora, se ha pensado que las tormentas solares son la explicación más probable: llamaradas en el sol arrojando más partículas y radiación de lo habitual, pero un estudio publicado hace unos días pone en duda esta teoría.

Gran riesgo

Un equipo dirigido por el físico australiano Benjamin Pope tenía datos sobre los eventos de Miyake en comparación con los datos de actividad solar. No encuentran correspondencia entre los periodos de tiempo. Además, se deben encontrar rastros particularmente claros de eventos miyake en los árboles cerca de los polos si fueron causados ​​​​por tormentas solares. Debido a que hay un escudo que protege a la Tierra contra la radiación del espacio es particularmente débil. Además, el aumento de la radiación de algunos de los eventos debe haber sido tan alto y haber durado tanto tiempo que es poco probable que las erupciones solares sean la causa. Y así continuaron los acontecimientos de Miyake durante varios años. Sin embargo, las tormentas solares suelen durar solo unas pocas horas o días.

La escala de radiación en los eventos de Miyake también plantea la pregunta de cómo pudo ocurrir tal explosión radiactiva en la era industrial. En el caso de fuertes tormentas solares, se teme que estas tormentas provoquen el colapso de las redes eléctricas, la interrupción de las señales de GPS y la interrupción de los dispositivos electrónicos.

La teoría de la tormenta solar no ha sido completamente descartada

Durante la tormenta solar más poderosa registrada en 1859, también conocida como el Evento Carrington, la comunicación por telégrafo quedó paralizada. La radiación es 80 veces más poderosa, dijo el autor del estudio, Benjamin Pope, a Science News en el evento de Miyake. Y Pope cree que pueden “representar un grave peligro para las tecnologías globales”.

Sin embargo, el equipo de Pope no encontró una explicación de lo que, si no son las tormentas solares, podría ser la causa de los estallidos de radiación. De hecho, los investigadores no querían abandonar por completo la teoría de la tormenta solar. Los errores de medición o la falta de datos podrían haber falseado los resultados. Por lo tanto, ya se han iniciado nuevas investigaciones, dijo el Papa. Según Pope, la probabilidad estadística de que ocurra otro evento de Miyaki dentro de los próximos diez años es de alrededor del uno por ciento.