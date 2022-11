Urgencias frecuentes de orinar: presión arterial alta como posible síntoma

a: Natalie Hall con un pene

La necesidad constante de orinar puede ser muy disruptiva en la vida diaria. Importante verificar: Esto podría ser causado por presión arterial alta que, si no se trata, puede ser peligrosa.

Si la presión en los vasos sanguíneos es crónicamente alta y esto se puede determinar usando los valores sistólicos y diastólicos, los expertos hablan de hipertensión o hipertensión. Algunas personas no se dan cuenta de inmediato de que su presión arterial es demasiado alta o no asocian posibles signos con presión arterial alta, Como un paciente hablándole 24vita.de rodaje. Esto es lo que hace que el peligro y las posibles consecuencias sean tan trágicos. Además de la sudoración, las hemorragias nasales y la visión borrosa, también hay una mayor necesidad de orinar. Cualquier persona que note tales síntomas siempre debe hacer que los revise un médico. Si la presión arterial alta se detecta demasiado tarde o no se trata, existe el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares como ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. grande.

Micción frecuente: es posible desarrollar diversas enfermedades como presión arterial alta e insuficiencia cardíaca

La micción frecuente podría ser una indicación de presión arterial alta o insuficiencia cardíaca. (Iconbil) © sasirin pamai / Imago

hay diferente Señales de advertencia en personas con presión arterial alta Puede indicar, pero todos lo sienten bastante mal y es posible que no lo clasifiquen correctamente. El Dr. Udo Zakarzewski, médico jefe de la Clínica de Cardiología del Hospital Helios de Bad Saarow, destaca la importancia de que un médico mida la presión arterial de cada individuo con regularidad. Es importante reconocer y diagnosticar la presión arterial alta de manera oportuna. Para mejorarlo mediante la adaptación del estilo de vida o tratarlo con medicamentos para evitar daños posteriores.. Los investigadores han encontrado que incluso usando la dieta Los ácidos grasos omega-3 reducen la presión arterial Podrías.

La nicturia puede ser un signo de presión arterial alta. Si nota tales síntomas, no muestre ninguna vergüenza falsa y hable con su médico de cabecera; la vergüenza puede, en última instancia, significar una amenaza para la vida. puede causar tal Cistitis Y para descartar efectos secundarios o interacciones causadas por otros medicamentos, tiene sentido controlar su presión arterial, por ejemplo, usando un esfigmomanómetro de 24 horas.

Una necesidad constante de orinar también puede indicar insuficiencia cardíaca, que puede manifestarse particularmente a través de la micción nocturna. Debido al funcionamiento limitado del corazón, hay un aumento en la retención de agua en el cuerpo. El agua se acumula cuando te acuestas por la noche y el cuerpo trata de expulsarla a través de la vejiga.

