Nuevo método de tratamiento: ¿Puede la sangre del cordón umbilical tratar a los pacientes con VIH?

Todavía hay muchas enfermedades que se pueden tratar pero no se pueden curar. Esto también incluye la infección por VIH, que puede conducir a una inmunodeficiencia grave, el SIDA. Aunque en la actualidad, gracias a muchos fármacos, es posible llevar una vida seminormal con el virus, éste no desaparece por completo del organismo. Sin embargo, los médicos en los Estados Unidos pudieron curar a una mujer del virus de la hepatitis C.

El ‘paciente de Berlín’ vivió libre de virus durante 12 años

Cuatro años después de contraer el VIH, la neoyorquina desarrolló leucemia en 2017. Para tratarla, la Dra. Jingmi Hsu del Centro Médico Weill Cornell le dio células madre de la sangre del cordón umbilical de un donante. Luego, estos deben llegar a la médula ósea para construir un nuevo sistema de formación de sangre, un nuevo sistema inmunológico, por así decirlo, y para tratar a un paciente con cáncer.

Característica especial: las células madre del donante son resistentes a la infección por VIH, por lo que el virus no puede penetrar en las nuevas células. La mujer de los EE. UU. no es la primera persona en curarse del virus de la hepatitis C. Antes que ella, los médicos ya habían tratado con éxito a dos pacientes con células madre resistentes de la médula ósea. El llamado “paciente de Berlín” pudo vivir libre de virus y sin medicamentos durante 12 años hasta que volvió a desarrollar cáncer y murió en 2020.

Los tratamientos con células madre son muy complejos e implican altos riesgos

El equipo de Jingmei Hsu tampoco pudo detectar ningún virus HI en el ‘paciente de Nueva York’ de 14 meses. Sin embargo, este método no ofrece un método de tratamiento para todos los pacientes con VIH, ya que solo puede usarse para aquellos que también padecen leucemia. Además, la terapia con células madre es muy compleja e implica altos riesgos. Desafortunadamente, no hay un 100% de posibilidades de supervivencia.

Sin embargo, puede ser posible desarrollar un método que altere gradualmente las células madre de los propios pacientes con VIH para que desarrollen resistencia al virus. Este procedimiento se está investigando actualmente, pero aún no se utiliza en pacientes.