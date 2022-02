El Instituto Robert Koch reporta 216.322 nuevos contagios

El número de nuevas infecciones hasta el jueves por la mañana. En comparación con el día anterior paraligeramente incrementado. RKI da el valor de ocurrencia de siete días como 1,265.0.

Desde el comienzo de la epidemia, se han registrado más de 14 millones de casos de corona en Alemania. Como es eso Instituto Robert Koch (RKI) anunció, el jueves por la mañana, que las autoridades sanitarias han informado de un total de 14.188.269 heridos. Es probable que el número real de infecciones sea significativamente mayor, ya que muchas infecciones pasan desapercibidas. Dado que algunas personas se han infectado varias veces, no es posible determinar cuántas personas han dado positivo por el virus a partir de este número.

La tasa de infección de siete días a nivel nacional ha vuelto a caer. El RKI dio el valor de nuevos contagios por 100.000 habitantes y la semana 1265,0. A modo de comparación: el día anterior el valor fue de 1.306,8. Hace una semana, la tasa de contagios a nivel nacional era de 1.385,1 (mes anterior: 840,3). Las autoridades sanitarias de Alemania informaron 216.322 nuevos casos de corona a RKI en un día. Esto se evidencia por los números que reflejan el estado del panel de RKI a las 5 AM. Hace una semana hubo 235.626 heridos, el día anterior 209.052 heridos.

Los expertos asumen una gran cantidad de casos que no están registrados en los datos de RKI. Una de las razones es la capacidad limitada de las autoridades sanitarias, por ejemplo, y el rastreo de contactos a menudo solo se realiza de forma limitada. Además, según el consorcio de laboratorios ALM, ahora hay más personas cuya infección ya no puede confirmarse mediante pruebas de PCR y, por lo tanto, estas infecciones no están incluidas en las estadísticas oficiales.

Según la nueva información, se registraron 243 muertes en Alemania en 24 horas. Hace una semana hubo 261 muertes.

El número de pacientes con coronavirus que acudieron a las clínicas por cada 100.000 residentes en siete días fue de 6,34 (martes 6,21), según RKI. Entre ellos hay muchas personas que han dado positivo por COVID-19 y tienen otra enfermedad importante.

El jueves, el Instituto de Estadísticas de Corea informó que el número de personas recuperadas llegó a 10.435.800. El número de personas fallecidas o con infección confirmada por el SARS-CoV-2 ha ascendido a 122.145.