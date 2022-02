Prueba superada: análisis de sangre detecta de forma fiable la enfermedad de Alzheimer

El primer análisis de sangre para el diagnóstico precoz de la enfermedad de Alzheimer, “Precivity AD-Bloodtest”, obtuvo la aprobación comercial de EE. UU. y la Unión Europea el año pasado.

La precisión de la prueba ahora ha sido verificada por un equipo internacional de investigadores. El resultado: un análisis de sangre muy eficaz y económico.

Esto fue informado por “Deutsches Ärzteblatt”. los Resultados de la investigación Fue publicado en la revista Neurología.

Los investigadores analizaron 465 muestras de sangre de tres grandes estudios sobre la enfermedad de Alzheimer en los Estados Unidos, Australia y Suecia. La proporción de variantes de beta-amiloide 40 y 42 se determinó mediante el análisis de sangre Precivity AD. La proteína beta amiloide se deposita en el cerebro en forma de placas en personas con enfermedad de Alzheimer. La relación de las variantes de proteína Abeta40 y Abeta42 indica si hay placas. También se tuvo en cuenta otro factor de riesgo para la enfermedad de Alzheimer: la variante del gen ApoE4.

Casi tan preciso como un escaneo PET

El análisis de sangre utiliza una tecnología especialmente desarrollada para la espectrometría de masas por inmunoprecipitación. Y ahora sus resultados han sido comparados con los de otros métodos diagnósticos: Tomografía de emisión de positrones (PET), la precisión del análisis de sangre fue del 88 por ciento.

Las tomografías por emisión de positrones del cerebro han sido hasta ahora el método estándar para diagnosticar la enfermedad de Alzheimer y se consideran particularmente útiles, pero también consumen mucho tiempo y son costosas. El Deutsche Arziteblatt señala que “rara vez se lleva a cabo, por un lado, porque las exploraciones PET no están muy extendidas y, por otro lado, el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer no tiene consecuencias en este momento. Porque con la excepción del anticuerpo aducanumab (Aduhelm) ) controvertido y no aprobado en Europa, actualmente no existe un tratamiento eficaz para la enfermedad de Alzheimer”.

También es efectivo si aún no hay síntomas.

Importante: los resultados del análisis de sangre fueron muy precisos tanto en personas que ya tenían deterioro cognitivo como en personas que no lo tenían. El autor del estudio, el Dr. Randall J. Pittman de la Universidad de Washington. Por lo tanto, incluso es posible identificar pacientes que aún no tienen ninguna discapacidad cognitiva.

Además, un resultado negativo de un análisis de sangre puede ayudar a descartar enfermedades en las personas de forma rápida y económica. “La detección solo con un análisis de sangre se puede completar en tan solo seis meses, en comparación con los tres años para la detección solo con una tomografía por emisión de positrones, y los costos se reducen 10 veces o más”, escribieron los investigadores.

En los Estados Unidos, la prueba está disponible gratuitamente y cuesta alrededor de $500 (en comparación con los $5000 de una tomografía por emisión de positrones). Sin embargo, en Alemania, según la Iniciativa de Investigación de la Enfermedad de Alzheimer eV, todavía se usa solo en el contexto de estudios científicos.

Más pruebas de detección temprana antes de la aprobación

La iniciativa también se refiere a otro análisis de sangre. Fue desarrollado por el profesor Klaus Gerwirt de la Ruhr University Bochum y el profesor holandés Philip Scheltens y midió la interrupción de la formación de beta amiloide: si las proteínas no se pliegan correctamente, se producen cambios moleculares en el cerebro que conducen a la formación de placas.

Esta prueba tiene como objetivo detectar la enfermedad de Alzheimer mucho antes que el “análisis de sangre PRIVITY AD”, es decir, al inicio de la enfermedad, 10 a 15 años antes del primer diagnóstico. Ya ha sido patentado y probado en muchos estudios. La precisión debe ser del 90 al 99 por ciento. El profesor Gerwirt espera que las autoridades antidrogas lo aprueben en los próximos tres años.