A pesar de las acusaciones de antisemitismo: el concierto de Roger Waters puede tener lugar en Frankfurt hessenschau.de

Messe Frankfurt debería darle a Roger Waters la oportunidad de dar su concierto en el Festhalle. Así lo decidió el Tribunal Administrativo de Frankfurt el lunes. La ciudad de Frankfurt y el estado de Hesse han tratado previamente de bloquear la aparición del controvertido artista.

La Séptima Sala del Tribunal Administrativo de Fráncfort dictaminó el lunes que la ciudad de Fráncfort y el estado de Hesse, como accionistas de la Feria Comercial de Fráncfort, “deberían dar al músico Roger Waters la oportunidad de realizar su concierto previsto para el 28 de mayo en Ftalte”.

Según el tribunal, el contrato celebrado por la feria comercial con la productora del solicitante en el otoño de 2022 es válido. El Festhalle es una sala para eventos y conciertos, por lo que un concierto planeado por Waters también se incluye en la dedicación del Festhalle.

La ciudad y el estado dieron instrucciones a la feria comercial en febrero para rescindir el contrato “inmediatamente por una buena causa”. La razón dada es que Waters estaba al tanto de posibles “declaraciones contra Israel” y posibles partes de su espectáculo en el escenario que criticaban a Israel.

Insípido, pero no suicida.

Según el razonamiento del tribunal, está claro que el solicitante utiliza un simbolismo basado en la base nacionalsocialista en el contexto de su representación teatral. Dependiendo de los antecedentes históricos de la sala de fiestas, la puesta en escena puede calificarse de particularmente insípida.

Sin embargo, tal evaluación elude el escrutinio administrativo o constitucional. El único factor decisivo del tribunal es que la apariencia del demandante “en su opinión general no permite la conclusión de que el demandante glorifica las atrocidades nacionalsocialistas, las relativiza o se identifica con la ideología racista nacionalsocialista”.

Las partes aún pueden apelar la decisión del tribunal administrativo en el Tribunal Administrativo de Hesse en Kassel.

Acusaciones de antisemitismo

Roger Waters hizo una solicitud urgente de acceso al Festhalle debido al concierto cancelado. La demanda estaba dirigida contra la Ciudad de Frankfurt y el Estado de Hesse como accionistas de Messe Frankfurt.

Músico se refiere a la libertad de arte y expresión. La ciudad y el estado querían prohibir el espectáculo porque acusan al ex músico de Pink Floyd de antisemitismo.





Medina: El agua es uno de los ‘antisemitismos generalizados’

A finales de febrero, el estado de Hesse y la ciudad de Fráncfort, como accionistas de la feria, se pronunciaron a favor de cancelar el concierto previsto para el 28 de mayo e instruyeron a la administración a rescindir el contrato con el organizador “inmediatamente por una buena razón”. “

Waters era uno de los “antisemitas más extendidos del mundo”, dijo City and State como justificación y también se refirió a la historia del salón del festival. A partir de ahí, los judíos fueron deportados a campos de concentración en 1938. Los eruditos legales vieron la abolición de manera crítica.

Luego, el cofundador de la banda Pink Floyd acusó a las autoridades de un “acto unilateral con motivaciones políticas”.

Las ciudades anuncian contra eventos

Como parte de la gira Roger Waters – This Is Not Gambit, se planean un total de cinco conciertos en Alemania en mayo. También hubo pedidos de cancelaciones en Munich, Berlín, Hamburgo y Colonia, donde las cancelaciones no eran legalmente exigibles.

La ciudad de Colonia ahora está planeando contra eventos como giras de discusión. La ciudad de Munich quiere dar un ejemplo de comprensión internacional, solidaridad internacional y contra el antisemitismo en torno al concierto, así como el derecho a existir de Israel y la soberanía de Ucrania, declaró.