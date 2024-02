Fabio está “enojado” con Lucy: una pelea repentina

Fabio también está llegando poco a poco a sus límites.Foto de : Convoy

Campamento en la jungla

Este año, el triángulo de celebridades formado por Layla, Mike y Kim domina Jungle Camp. El drama continúa desde hace días. Aparte de eso, es relativamente pacífico. Pero el día 13, dos personas se enfrentaron y casi no tuvieron ningún impacto negativo hasta el momento.

Se trata de Lucie Diakowska y Fabio Knez, quienes tuvieron buenas posibilidades de ganar la corona de la jungla. Ahora los dos chocan por el tema de la guardia nocturna.

Fabio pilló a Lucy haciendo trampa

La vigilancia nocturna no es muy popular en el campamento. Los famosos de la actual temporada han desarrollado un sistema: se enciende una espiral y se termina la capa una vez que se ha quemado hasta cierto punto.

Pero Lucy actúa de forma sospechosa. Ya se está encendiendo la espiral, aunque la velada aún no ha comenzado. Esto acorta automáticamente su reloj. Fabio la ve y se enfrenta al ex cantante de No Angels.

“Puede pensar lo que quiera”, se defiende el músico. Después de todo, ella es la que vigila casi todas las noches. No acepta la acusación de que utiliza subterfugios para evitarse a sí misma. Ella no es consciente de ninguna culpa.

Mike Hayter intenta mediar

Mike Hayter, que esta vez estaba esperando con Lucy, se mostró menos sentimental sobre el tema. “Fabio se sintió un poco aprovechado”, tiene que admitir, por un lado. Por otro lado, elogia a Lucy con un guiño: “Lucy es una zorra”.

Lucy ahora enfrenta vientos en contra en el campamento.Foto de : Convoy

Esta polémica tampoco pasó desapercibida para Laila Al-Ahwar. “Fabio estaba un poco enojado”, resume. Sin embargo, dan una explicación inmediatamente. En consecuencia, Fabio necesita dormir más que tú. Por eso no le gusta tener que observar durante más tiempo.

Al final, es Mike quien le hace una oferta a Fabio: y Lucy añadirá media hora a su turno. Su naturaleza amable no es una sorpresa, ya que Mike está actualmente en lo más alto: recibió luz verde de su amigo Eugene para conocer mejor a Layla.

Por cierto, en las redes sociales hay opiniones divergentes sobre la disputa por la guardia nocturna. Muchos fanáticos no pudieron entender realmente el drama ya que Mike y Lucy estuvieron en espera durante media hora más.

Sin embargo, Lucy también tiene que soportar las críticas: “Si Lucy intenta hacer trampa, es injusto y no coopera”, dice un usuario de X (antes Twitter). Es poco probable que Lucy o Fabio pierdan mucha simpatía.

