El entrenador de ‘The Voice’ despedido antes de la final – Ronan Keating sorprende

En las semifinales de “La Voz de Alemania” se añadió una silla.Foto: ProSieben/SAT.1/Claudius Pflug

famosos

2 de diciembre de 2023 a las 7:22 am 12/02/2023 07:46

Después de emocionantes batallas grupales, los semifinalistas de la decimotercera temporada de “La Voz de Alemania” demuestran su valía ante el público. En total, dos talentos del equipo Ronan, cinco talentos del equipo Bill y Tom, cuatro talentos del equipo Shireen y un talento del equipo Giovanni subirán al gran escenario. Pero hay un nuevo competidor esperándolos.

Watson ahora está en WhatsApp Ahora en Whatsapp e Instagram: actualiza tu Watson! Nosotros te cuidaremos ! Nosotros te cuidaremos Aquí en WhatsApp Con los aspectos más destacados de Watson de hoy. Sólo una vez al día, sin spam ni blas, sólo siete enlaces. ¡una promesa! ¿Prefieres estar actualizado en Instagram? aquí Puedes encontrar nuestro canal de streaming.

13 talentos, pero sólo cinco puestos finales en “La Voz”

Esto se nota inmediatamente: esa noche hay otro presidente del jurado en el estudio. Como se anunció anteriormente en los episodios, el recién llegado Leon “Ezo” Weick (Team Kool Savas), ganador de “The Voice Rap by Cupra”, se une a las semifinales y también puede cantar, ejem, rap, por un lugar en la final.

Antes de comenzar, el dúo de presentadores, Melissa Khalaj y Thor Schullerman, explican las reglas: cada uno de los 13 talentos actúa una vez esa noche, los espectadores nombran a sus favoritos y al final del programa se sortean los cinco candidatos con más convocatorias. Llévalo a la final.

Los entrenadores también tiemblan

En la gran semifinal no sólo temblaron los candidatos sino también los entrenadores. Giovanni Zarrella, a quien inicialmente sólo le quedaba un talento, dice:

READ "Taturt" de Munich: ¿Cómo reconoces la cicuta moteada? ¿Es realmente mortal? Y añadió: “Por supuesto, fue un duro golpe para nosotros perder ocho de nueve talentos en las batallas por equipos, pero todavía estamos en pie. Aún no hemos caído”.

Semifinales de ‘La Voz’: Estos son los espectáculos

Joel Márquez Estando con el Tren – Gotas de Júpiter

Egon Herleben con Journey – No dejes de creer

Kim Schutzius con Leona Lewis – Amor sangrante

Leon “Izo” Wick con Sidhu – Astronauta

Joey Esquivias con Bruno Mars – Granada

Naomi Mbia con Marlon – Preguntas Preguntas Preguntas

Danilo Tim con Mika – Grace Kelly

Mark Altergott con One Republic – Detente y mira

Desiree Sarpong Agyemang con Alicia Keys – La caída

Vinja Bernau con Marteria – Nubes Púrpuras

Emily Miles con Lady Gaga – Nunca volveré a amar

Niklas Schulz con Queen – Lo quiero todo

Malu ama Krelkamp con Birdie – People Helping People

Momentos sorprendentes en el escenario

¿Cada comienzo difícil? Joel Márquez Cunha demuestra que las cosas pueden ser diferentes. Con su voz conmovedora y ronca, tuvo un buen comienzo. Esto también entusiasma a Shirin David: “Eres simplemente un ganador. Tu naturaleza humilde. La gente se siente atraída instantáneamente hacia ti. Eres agradable”. Y: “Te ves tan bien”.

La sorpresa de la velada: el rapero Leon “Izo” Wick. Tras ganar “La Voz del Rap by Cupra”, también alcanzó las semifinales de “La Voz”.

No todos los entrenadores esperaban esto. “Tengo que decir que no lo tomamos en serio todo el tiempo. Por supuesto, lo olvidas y piensas: Ah, el sonido del rap…”Bill Kaulitz lo admite. “Esto realmente me sorprendió”. “Realmente genial”, comentan entusiasmados él y su hermano Tom Kaulitz.

Esta canción jura

Incluso antes de que Naomi Mbia cantara la primera nota, su elección de canción se convirtió en un tema. Bill Kaulitz revela que puede haber habido algunas dudas sobre esto, incluso entre la propia Naomi, pero él y Tom ya estaban pensando desde las audiciones a ciegas que ella debería cantar esta canción en algún momento.

Estamos hablando de “Preguntas Preguntas Preguntas” de Marlon, el cantante que saltó a la fama a principios de los 2000. Las opiniones varían: después del espectáculo, las zapatillas de Naomi están encantadas.

Quizás Ronan Keating no comprenda del todo el entusiasmo. Le dice al candidato: “Te vi más fuerte”. “Y creo que podría ser la canción”. Veto de Sherine David. Ella lo ve al revés y queda completamente asombrada por la actuación:

“¿Sabes de qué es lo que más te arrepientes? Las cosas que no hiciste en la vida. Y el hecho de que no me transformé para ti es el mayor error en esta competencia”.

¿Cole Savas x Finja Bernau?

También llegó Finja Bernau. Sin embargo, solo Shireen David presentó las audiciones a ciegas. Pero luego las cosas se le pusieron cuesta arriba al participante. En las semifinales cantó una nueva versión de la canción de Matria “Lila Wolken”.

“No te teníamos en nuestro radar”, admite Tom Kaulitz. Pero cree que “esta actuación de hoy es sencillamente increíble”. Es posible que esto ya le haya dado al candidato un trabajo futuro.

El rapero Kool Savas aprovecha la oportunidad para preguntar sobre una posible colaboración. “Quiero hacer música contigo”, Él dice. Quién sabe qué pasará en el futuro.

La única oportunidad de Giovanni

Incertidumbre sobre Giovanni Zarrella: está en semifinales con un solo talento. Ella es Desiree Sarpong Agyemang. Ella reveló que siente mucha presión, pero aun así hace una gran actuación que impresiona a los entrenadores.

Ronan Keating también piensa que es “simplemente brillante”, pero también dice: “La canción se te ha escapado un poco. Puedes hacerlo mejor”. Pero el moderador Thor Schulerman tiene una opinión diferente: “Pero sólo los oídos de Ronan Keating oyeron eso. Yo no oí nada de eso”.

La decisión ha sido tomada

Desirey Sarpong Agyemang acabó llegando a la final. Cuando se anuncia esto, ella inicialmente cae en shock. Pero luego la alegría es grande. Han tenido éxito con esto: Emily Miles, Joey Esquivias, Egon Hernleben y Malu-Louis Krelkamp. Esto también significa: todos los entrenadores llegaron a la final, al menos todos los entrenadores originales. Para Cole Savas, el viaje de “The Voice” termina esta noche. Por otro lado, Ronan Keating fue el único entrenador que llegó a la final con dos talentos al mismo tiempo. Esto significa que en la final volveremos a ver la alineación habitual de entrenadores.